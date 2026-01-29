코스피 1.4% 오른 5243.42 출발…사상 첫 5200선 돌파

코스피 지수가 사상 처음 장중 5200선을 돌파했다. 코스닥 지수도 1100선을 넘어섰다.

코스피가 전 거래일(5170.81)보다 72.61포인트(1.40%) 오른 5243.42에 개장한 29일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시 되고 있다. 뉴시스

29일 오전 9시20분 기준 코스피는 전일 대비 45.79포인트(0.89%) 오른 5216.60을 가리키고 있다. 이날 코스피는 전날보다 1.4% 오른 5243.42에 개장하며 사상 최초로 5200선을 돌파했다.

유가증권시장에서 개인은 홀로 7422억원을 순매수하고 있다. 기관과 외국인은 각각 4766억원, 2651억원을 순매도 중이다.

삼성전자와 SK하이닉스는 장초반 급등세를 보이고 있다. 같은 시각 삼성전자가 0.99 오른 16만 4000원, SK하이닉스가 3.92% 상승한 87만 4000원에 거래되고 있다.

코스닥 지수는 전일 대비 30.61포인트(2.7%) 뛴 1164.13에 거래 중이다. 코스닥 지수도 1153.43에 거래를 시작한 후 고점을 높이고 있다.

원·달러 환율은 1427원50전을 가리키고 있다. 전장 대비 7.1원 오른 1429.6원에 개장한 후 1420원대에서 거래되고 있다.

28일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 12.19포인트(0.02%) 오른 4만9015.6에 거래를 마감했다. S&P500지수는 전장보다 0.57포인트(0.01%) 밀린 6978.03, 나스닥지수는 40.35포인트(0.17%) 오른 2만3857.45에 장을 마쳤다.

S&P500 지수는 장중 7002.28까지 뛰며 처음으로 7000 고지를 밟았다. 지난 2024년 11월 처음으로 6000선을 돌파한 지 약 1년 2개월 만이다. 인공지능(AI) 및 반도체주 위주의 필라델피아 반도체지수는 이날도 2% 넘게 급등하며 시장의 기대감을 반영했다.