정가은, 이혼 후 딸 변화에 눈물…"아빠 없다고 하더라"

배우 정가은이 딸을 걱정하며 눈물을 흘렸다.

28일 오후 방송된 KBS 1TV 예능 프로그램 '황신혜의 같이 삽시다'에는 싱글맘 황신혜, 장윤정, 정가은이 심리상담가를 만나는 모습이 그려졌다.

이날 정가은은 "딸이 초등학교 들어갈 시점에 1년 정도 상담을 다녔다. 혹시 학교에서 무슨 이야기를 듣고 당황할까봐 너무 무겁지 않게 있는 그대로 이야기를 해줬다"고 말했다.

그는 "어느 날 자전거를 사러 갔는데 사장님이 '엄마한테 자전거 잡아달라고 하면 안 된다. 팔 아프니까 아빠한테 잡아달라고 해'라고 한 거다. 그랬더니 우리 딸이 '엄마 이혼했는데요. 아빠 없는데요'라고 아무렇지 않게 이야기를 했다"고 밝혔다.

그러면서 "저렇게 이야기를 하는 게 마음 상태가 아무렇지 않은 건지, 문제가 있는 건지 궁금했다"고 조언을 구했다.

상담가는 "아이와 이야기할 필요가 있다. 이혼했어도 아빠가 있는 것 아닌가. '난 아빠 없는데'라고 말한 건 '아빠가 있는데 없으니까 답답하고 궁금하고 괴로워요'라는 걸 다른 말로 표현할 걸 수도 있다. 아이의 진짜 아픔이 드러난 것 같다"고 말했다.

이어 "아이가 '엄마가 누구보다 힘세게 자전거 잡아줄 수 있어요'라고 말할 수 있도록 '엄마가 두 배로 사랑을 줄게. 너가 힘들지 않았으면 좋겠어'라는 대화를 충분히 하셨으면 좋겠다"고 밝혔다. 상담가의 조언에 정가은은 눈물을 보였다.

재혼에 대한 생각도 밝혔다. 정가은은 "(재혼 생각이) 있다. 당장은 아니더라도 마음이 닫혀 있는 건 아니다. 아이도 좋은 아빠를 만들어달라고 이야기를 했다"고 밝혔다.

이에 상담가는 "저는 가정을 만들어 주고 싶은 재혼은 하지 말라고 한다. 결혼은 나와 우정을 나누면서 앞'으로 둘이 함께 사는 게 훨씬 좋겠어' 하는 게 결혼"이라면서 " 아이한테 좋은 아빠를 만들어주고 싶어서는 결혼의 목적이나 이유가 돼서는 안 된다"고 당부했다.

한편 정가은은 2016년 동갑내기 사업가와 결혼했으나 2018년 이혼, 홀로 딸을 키우고 있다.

