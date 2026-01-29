'물품보관함에 봉투만?' 보이스피싱 수거책 검거한 경찰 눈썰미

대전역을 순찰하던 중 물품보관함에 봉투만 넣는 시민을 수상히 여긴 경찰의 눈썰미로 전화금융사기(보이스피싱) 수거책이 검거됐다.



29일 대전경찰청에 따르면 지난 7일 오후 2시께 대전동부경찰서 피싱팀 이시온 경사는 대전역을 사복 차림으로 순찰하던 중 대형 물품보관함에 한 남성이 작은 편지 봉투만 넣은 것을 발견하고 이를 수상히 여겼다.

대전경찰청 제공

해당 물품보관함을 주시하던 이 경사와 동료는 40분 뒤 40대 A씨가 나타나 물품보관함을 열고 봉투를 챙겨 탑승 게이트로 가는 것을 목격했다.



A씨를 따라가 검문 수색한 이들은 타인 명의 체크카드 4매와 현금 370만원이 발견되자 A씨를 추궁하고 현행범 체포했다. A씨가 가져간 편지 봉투에는 체크카드가 한 장 들어 있었다.



당시 발견된 카드 소유자들은 모두 검찰 사칭 보이스피싱에 속아 대전 소재 숙박업소에 스스로를 가둔 상태로, 본인이 범죄 피해자인 사실을 인지하지 못하는 상태였던 것으로 전해졌다.



조사 결과 A씨는 지난해 11월부터 이달 초까지 전국 각지를 돌며 보이스피싱 피해자들이 물품보관함에 넣어둔 체크카드나 현금을 챙겨가는 수법으로 60차례에 걸쳐 4천여만원의 피해금을 수거한 것으로 드러났다.

대전경찰청 제공

대전동부경찰서는 A씨를 통신사기피해환급법 위반 혐의로 구속 송치했다.



대전경찰청 관계자는 "이번 사건을 계기로 범죄 예방을 위해 물품보관소 업체와 협업해 대전 관내 기차역 및 지하철 물품보관함에 물품 보관 시 '이곳에 돈을 보관하라는 전화를 받았다면 100％ 보이스피싱'이라는 문구가 나타나게 해 '확인'을 눌러야만 물품을 보관할 수 있도록 예방 홍보 활동을 진행하고 있다"고 말했다.

