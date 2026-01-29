민주·국토부 “이번 정부는 달라…주택공급 실제 사업으로 이어지도록 끝까지 책임”

정부의 주택공급 대책 발표를 앞두고 더불어민주당은 부동산 시장 불안심리를 달래는 데 주력했다. 민주당은 “이번 정부는 다르다”며 과거와 달리 주택공급 계획이 실제 사업으로 이어지도록 끝까지 책임지겠다는 점을 분명히 했다.

민주당 한정애 정책위의장은 29일 국토교통부와의 회의에서 “정부가 지난해 9·7 대책을 통해 수도권 135만 호 공급 계획을 발표하고 신규 부지 발굴 등 총력을 다해왔지만, 여전히 국민들은 정부의 주택공급에 의문을 갖고 공급절벽 우려로 불안한 것 같다”고 진단했다. 그는 이어 “정부는 새로운 사업 발굴하고 발표해서 ‘공급이 꾸준히 이뤄진다’는 신뢰를 국민께 드려야 한다”고 촉구했다.

더불어민주당 한정애 정책위의장이 29일 국회 의원회관에서 열린 도심 주택공급 확대 및 신속화 방안 당정 협의에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

한 정책위의장은 “특히 9·7 대책의 구체성이 부족하고 도심 물량이 충분하지 않다는 아쉬움이 제기되기도 했다”며 “이번 주택공급 물량 발표는 생활 사회간접자본(SOC)과 문화·일자리가 있는 도심에 주택을 공급해 기존 대책을 보완하려는 정부의 노력이 반영된 것으로 본다”고 평가했다.

그는 “과거 정부에서 발표된 사업이 잘 추진되지 않고 차질을 빚는 일 있었다”며 “이번에는 실제 사업이 시행되는 모습을 보여주며 ‘이번 정부는 확실히 다르다’는 것 인식시켜줘야 한다”고 강조했다. 그러면서 “국회도 정부가 추진하는 입법 과제를 포함해 주택공급 방안이 차질 없이 진행되도록 적극 협의하고 노력하겠다”고 말했다.

김윤덕 국토교통부 장관도 “2026년은 지난해와 완전히 다르다”며 “9·7 대책이 실제 현장에서 작동되는 첫해이자, 국민께 한 약속을 증명해 신뢰를 얻느냐 마느냐를 가르는 중요한 해”라고 밝혔다.

김 장관은 “국토부 주택공급추진본부와 한국토지주택공사(LH) 특별본부를 중심으로 주택공급이 신속하고 실행력 있게 추진되도록 총력을 다하고 있다”며 “범정부 차원의 주택공급촉진 관계장관회의를 통해 국민이 선호하는 도심 공급을 늘리기 위해 각 부처가 입장을 좁혀가고 있다”고 설명했다.

김 장관은 이어 “이번 발표는 그 노력의 첫 성과”라며 “공급 물량은 이번이 끝이 아니라 협의와 검토를 거쳐 계속 추가로 발표할 것”이라고 강조했다.