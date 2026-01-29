부산시, ‘사용후 배터리 안전성 검사기관’ 확보… 이차전지 순환 경제 기반 마련

부산시가 사용후 배터리 안전성 검사기관을 확보하고, 재사용 배터리 생태계 조성을 통한 이차전지 순환경제 기반 마련에 나선다.

29일 부산시에 따르면 부산테크노파크가 부산시와 공동 추진한 ‘재사용 배터리 적용 E-모빌리티산업 생태계 활성화 사업’ 성과로, 국가기술표준원으로부터 사용후 배터리 안전성 검사기관으로 지정됐다. 시는 이번 지정을 계기로 사용후 배터리 재사용·재활용 전주기 안전성 확보 기반을 강화하고, 부산을 배터리 순환 경제 거점으로 육성할 계획이다.

부산테크노파크가 부산시와 공동 추진한 ‘재사용 배터리 적용 E-모빌리티산업 생태계 활성화 사업’ 성과로, 국가기술표준원으로부터 사용후 배터리 안전성 검사기관으로 지정됐다. 사진은 사용후 배터리 진단평가 시스템. 부산시 제공

사용후 배터리는 전기차 보급 확산과 함께 빠르게 성장하고 있는 신산업 분야 중 하나다. 전기차 배터리는 수명이 종료된 이후에도 에너지저장장치(ESS)·소형 이동 수단(모빌리티) 등 다양한 분야에서 재사용이 가능해 활용 가치가 높다. 또 신규 배터리 대비 경쟁력이 높아 자원 재활용 측면에서 경제성과 환경성을 동시에 충족한다.

따라서 사용후 배터리 안전성 검사는 전기차 보급 확대로 급증하는 재사용·재활용 배터리의 사고를 예방하고, 산업 신뢰성을 확보하기 위한 핵심 제도다. 단순 기술 검증을 넘어 책임 추적성 확보와 조달·거래 표준화의 기반이 되는 중요한 요소로 평가받는다.

이번 자격 취득을 통해 부산테크노파크는 ‘KC10031’ 기준에 따른 사용후 배터리 안전성 검사를 공식 수행할 수 있게 됐다. KC10031은 전기용품 및 생활용품 안전관리법 개정에 따라 신설된 제도로, 사용후 배터리의 안전 확보를 의무화하기 위해 마련된 검사 체계다. 검사기관은 재사용 전지에 대한 사전 확인부터 시험성적서 발급까지 전 과정을 담당하며, 배터리 안전성과 성능을 객관적으로 검증하는 역할을 수행하게 된다.

그동안 지역 기업들은 사용후 배터리 안전성 검사를 위해 타 지역 기관을 이용해야 했으나, 이번 지정으로 시험 접근성 개선 및 검사소요 기간 단축 등 실질적인 기업 지원 효과가 기대된다. 시는 이를 기반으로 사용후 배터리 안전 실증 플랫폼 구축 사업을 본격화하고, 이차전지 전주기 지원체계 마련과 사용후 배터리 생태계 조성을 더욱 체계적이고 고도화된 방식으로 추진해 나갈 계획이다.

박형준 시장은 “사용후 배터리는 세계 순환 경제를 이끄는 핵심 분야로, 사용후 배터리의 재사용은 안전성과 신뢰 확보가 시장의 출발점”이라며 “이번 지정을 계기로 사용후 배터리 안전성 실증 플랫폼 구축을 위한 다양한 사업을 추진해 지역 신산업 창출과 산업 활성화에 의미 있는 변화를 이끌어 나가겠다”고 말했다.