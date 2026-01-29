삼성웰스토리, 구내식당에서 경험하는 착한 소비 ‘가치마켓’ 화제

삼성웰스토리는 구내식당 고객들이 손쉽게 착한 소비를 경험할 수 있는 ‘가치마켓’ 프로모션을 통해 지난해 사회적 가치가 담긴 메뉴를 15만여명의 고객에게 제공했다고 29일 밝혔다.

최근 친환경, 지속가능성과 같은 사회적 가치에 대한 고객 인식이 높아짐에 따라 물건 하나를 고르더라도 의미 있는 소비를 선택하는 고객들이 늘고 있다.

삼성웰스토리와 눙눙이 콜라보. 삼성웰스토리 제공

이에 2021년부터 다양한 사회적기업과 협업을 진행해 온 삼성웰스토리는 지난해 착한 소비를 컨셉으로 한 구내식당 프로모션 가치마켓을 론칭하고, 2025년 한 해 동안 6곳의 사회적기업 및 지자체 등과 협업해 착한 소비를 경험할 수 있는 다양한 메뉴를 선보였다.

지난 봄 시즌에는 제주관광공사와 업무협약을 체결해 전국 270여개 사업장에서 제주 특산물인 동백오일을 활용한 신메뉴와 함께 감귤과즐, 드립백 등 인기 로컬 상품을 선보이고 제주 로컬 관광 정보를 제공한 바 있다.

올 한 해 삼성웰스토리는 사회적기업을 지원하는 공공기관과 연계해 가치마켓 프로모션을 더욱 체계적으로 확장해 나간다는 계획이다.

2026년 첫 번째 가치마켓은 붉은 말의 해인 병오년을 맞아 지난 1월 13일부터 열흘간 지구 환경 보호를 위해 활동하는 캐릭터 콘텐츠 기업 ‘눙눙이’와 함께 진행됐다.

말 모양의 초코 설기 떡을 눙눙이의 대표 캐릭터인 눈사람 눙눙이, 말 말둥이가 그려진 패키지에 담은 이번 제품은 귀여운 비주얼과 함께 새해를 맞이하는 의미가 있어 고객의 소장 욕구를 자극하며 최단시간 내에 2만여 개가 조기 소진되기도 했다.

삼성웰스토리 관계자는 “가치마켓을 통해 구내식당에서의 착한 소비가 일회성이 아닌 지속가능한 소비문화로 자리 잡을 수 있었다”며 “앞으로도 고객의 관심을 이끌고 사회적 가치를 더할 수 있는 다양한 협업 사례들을 만들어가겠다”고 밝혔다.

한편 삼성웰스토리는 오는 2월 말 고용노동부 산하 기관인 한국사회적기업진흥원과 업무협약을 맺고 우수한 사회적기업 참여사 및 콘텐츠 발굴을 위한 다양한 협업을 이어갈 예정이다.