지난해에 이어 올해도…대구권 주요 사립대 등록금 인상

대구권 주요 사립대학이 교육 재정 확보 등을 이유로 2년 연속 등록금을 인상했다.

29일 대구대학교에 따르면, 등록금심의위원회가 최근 회의를 열고 2026학년도 학부∙대학원 등록금을 각각 2.9％와 2.0％ 인상하기로 결정했다.

앞서 대구대는 2009학년도부터 2024학년도까지 16년간 등록금을 동결하거나 인하해 평균 등록금이 대구권 주요 4년제 사립 대학 가운데 가장 낮은 수준을 유지했다. 하지만 물가 상승 등에 따른 교육 재원 압박으로 2025학년도에는 학부 등록금을 5.0％ 인상했다.

대구대 측은 “이번 등록금 인상으로 마련한 재원은 학생 교육환경 개선과 장학 확대, 학습 지원 강화 등에 우선 활용할 예정”이라고 설명했다. 대학은 올해부터 전 학생을 대상으로 생성형 인공지능(AI)을 무료로 제공하는 등 학생 지원 강화에도 힘을 쓸 방침이다.

대구가톨릭대도 지난해 학부 등록금을 4.9% 인상한 데 이어, 올해는 2.8% 추가 인상을 결정했다. 계명대는 이날 등록금심의위원회 회의를 재개할 예정으로, 법정 상한선(3.19%) 범위 내에서 등록금 인상을 확정할 가능성이 높다.

영남대도 최근 6차례에 걸친 등록금심의위원회를 통해 2026학년도 학부 및 대학원 등록금을 2.8% 인상하기로 결정했다. 영남대는 지난해에도 학부와 대학원 등록금을 각각 5.4% 인상한 바 있다.

반면, 국립대인 경북대는 최근 학생∙교직원 대표, 관련 전문가, 동문 대표 등으로 구성한 등록금심의위원회는 회의를 열고 2026학년도 학부 등록금을 동결하기로 결정했다. 대학은 2009년 이후부터 학부 등록금을 동결 또는 인하하다가 2017년부터는 줄곧 동결해 왔다.

한 사립대 관계자는 “사립대학 수입은 등록금이 대부분을 차지하는 구조”라며 “오랜 기간 등록금을 동결하면서 교육환경 개선을 위한 재원이 한계에 이르러 불가피하게 인상을 결정했다”고 밝혔다.