말띠 동갑커플 탄생…신은수·유선호, 3개월째 열애

배우 신은수(23)와 유선호(24)가 열애 중이다.

소속사 매니지먼트 숲과 흰엔터테인먼트는 29일 "두 사람이 약 3개월째 만남을 갖고 있다"며 "지인들 모임에서 만나 연인으로 발전했다. 따뜻한 시선으로 지켜봐 달라"고 청했다.

두 사람은 2002년생 말띠 동갑내기다. 지난해 말부터 교제를 시작한 것으로 알려졌다.

신은수는 2016년 영화 '가려진 시간'으로 데뷔했다. '인랑'(2018) '괴담만찬'(2023), 드라마 '푸른 바다의 전설'(2016~2017) '반짝이는 워터멜론'(2023) '조명가게'(2024) 등에 출연했다. 지난해 넷플릭스 영화 '고백의 역사'에서 활약했다.

유선호는 엠넷 '프로듀스101' 시즌2(2017) 출신이다. 드라마 '복수가 돌아왔다'(2018~2019) '슈룹'(2022) '열녀박씨 계약결혼뎐'(2023~2024) '노무사 노무진'(2025) 등에서 활약했다. KBS 2TV 예능 '1박2일' 시즌4와 JTBC '뛰어야 산다2'에 출연 중이다.

<뉴시스>