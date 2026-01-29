전남도, AI·스마트 양식 전환에 1849억원 투입

78개 사업 추진…기후 대응·안전 강화·기본소득 지원 병행

전남도가 인공지능(AI)과 스마트 양식기술 도입을 통해 수산업 경쟁력을 강화하기 위해 총 1849억원을 투입한다.

전남도는 29일 AI·스마트 양식 전환, 기후변화 대응, 수산업 안전 강화, 기본소득 지원, 수산자원 회복 등 5대 분야에서 78개 사업을 추진한다고 밝혔다.

김양식장 전경. 전남도 제공

도는 정부의 AI·스마트 산업 육성 정책에 맞춰 스마트 종자 생산시설과 글로벌 참조기 양식산업 클러스터를 조성하고, 양식 현장에 자동화 장비와 전복 디지털 선별기 등을 보급하는 데 213억원을 투입한다.

기후변화에 따른 해양 환경 변화에 대응하기 위해서는 358억원을 들여 이상 수온에 강한 양식품종 전환을 유도하고, 산소공급기 등 재해 대응 장비를 보급할 계획이다.

대표 양식 품종인 전복의 과잉 생산 문제를 해소하기 위해 전복 가두리 감축과 가공제품 생산 지원 등 소비·유통 활성화 사업에도 50억원을 투자한다.

수산업 안전사고 예방을 위해 현장 중심의 사전 예방형 안전관리 사업도 추진한다. 도는 83억원을 투입해 노후 어선 기관 대체와 장비 개량, 구명·소방·항해 장비 보급, 소형선박 화재감지기 시스템 지원 등을 진행한다.

정부의 농어촌 기본소득 정책과 연계해 도서지역 거주 어업인과 소규모 경영 어업인, 어선원을 대상으로 한 기본소득 보전에도 488억원을 편성했다.

이와 함께 수산자원 생태 회복과 친환경 수산물 생산 기반 확충을 위해 577억원을 투입해 해역별 특화 수산종자 매입·방류, 인공어초 설치, 바다숲 조성, 양식수산물 인증비 지원, 친환경 에너지 장비 보급 등을 추진한다.

전남도는 지난해 12월 해양수산부의 ‘스마트수산업 혁신 선도지구’ 공모사업에 선정되며 스마트 수산업 전환의 기반을 마련했다.

전창우 전남도 친환경수산과장은 “5대 분야 사업을 체계적으로 추진해 전남 수산업의 구조 혁신을 이끌고, 현장의 목소리를 정책에 적극 반영해 경쟁력 있는 어촌사회를 만들어가겠다”고 말했다.