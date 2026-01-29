'AI 투자는 늘리고'…아마존, 3개월간 3만명 감원

1만6천명 추가 감원 계획 발표

세계 최대 전자상거래업체인 아마존이 인공지능(AI)에 대한 투자를 확대하는 가운데 사무직을 중심으로 1만6천명 규모의 추가 감원에 나선다.



파이낸셜타임스(FT), 월스트리트저널(WSJ), 로이터 등에 따르면 아마존은 28일(현지시간) 추가 감원 계획을 발표했다.

사진=로이터연합뉴스

이번 인력 감축으로 최근 3개월간 아마존의 누적 감원 규모는 약 3만명에 이르게 된다.



앞서 아마존은 지난해 10월 1만4천명을 감원한다고 발표했었다.



당시 베스 갈레티 아마존 수석부사장은 감원 배경으로 AI 혁신을 언급했다.



그는 "이 세대의 AI는 인터넷 혁명 이후 우리가 보게 된 가장 혁신적인 기술"이라며 "AI는 기업들이 그 어느 때보다 더 빠르게 혁신할 수 있게 해주고 있다"라고 밝힌 바 있다.



갈레티 수석부사장은 이날 블로그 게시글을 통해 추가 감원 계획을 알리면서 "지난해 10월 공유했듯이 우리는 계층 구조를 줄이고 책임감을 높이며 관료주의를 없앰으로써 조직을 강화하기 위해 노력해왔다"고 설명했다.



FT는 아마존이 AI 투자 확대와 비용 절감 노력을 강화하는 가운데 추가 감원 계획을 내놨다고 짚었다.



FT는 아마존이 빠르게 성장하는 수익원인 아마존웹서비스(AWS)에 동력을 제공하고 AI 붐의 주도권을 잡기 위해 구글, 마이크로소프트(MS)와 경쟁하고 있다고 했다. 아마존은 지난해 약 1천180억달러(약 168조원)를 투자하겠다고 했는데 대부분을 AI 인프라에 투입할 것으로 전해졌다.



갈레티 수석부사장은 이날 직원들에게 보낸 메시지에서 아마존이 "회사의 미래에 핵심적인 전략적 분야와 기능에 대해서는 채용과 투자를 계속할 것"이라고 했다.



로이터는 3만명 감원이 사무직 인력의 약 10%에 해당한다며 아마존 30년 역사상 최대 규모라고 보도했다. 아마존은 2022년 말부터 2023년 초까지 약 2만7천명을 감원한 바 있다.



아마존은 사무직 인력 규모를 공개하지 않지만, 약 35만명으로 추산되며 대부분은 미국에서 근무한다고 FT는 보도했다.



로이터에 따르면 1994년 창립된 아마존 전체 직원 수는 약 158만명으로 대다수는 물류센터와 창고에서 일한다.



로이터는 아마존이 이날 일부 AWS 직원들에게 해고 계획을 '프로젝트 돈'(Project Dawn)으로 언급한 것으로 보이는 이메일을 실수로 발송해 직원들을 동요하게 했다고 전했다.

<연합>