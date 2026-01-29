與 “통합 단체명은 충남·대전통합특별시, 약칭은 대전특별시”

통합청사는 통합시장이 정하기로

30일 특별법 발의해 2월 중 처리

더불어민주당 ‘대전·충남 통합 및 충청발전특별위원회’(충청특위)는 29일 충남·대전 통합 단체명을 ‘충남대전통합특별시’로, 약칭은 ‘대전특별시’로 정했다고 밝혔다.

더불어민주당 황명선 ‘대전·충남 통합 및 충청발전특별위원회’ 상임위원장(가운데). 연합뉴스

황명선 충청특위 상임위원장은 국회에서 특위 회의를 마친 뒤 취재진에 이같이 설명하고 “현재 대전시청과 충남도청이 있는데 두 곳을 쓰면서 향후 통합 특별시 청사 주소지와 관련해선 통합시장이 선출되고 나서 정하도록 했다”고 말했다.

충청특위 공동위원장인 박정현 의원은 “충남·대전통합특별법은 280개 특례 조항으로 구성돼 있다”며 “자치분권 특히 재정분권을 강화하기 위해 법안을 조금 더 다듬기로 했다”고 말했다.

특위는 30일 충남·대전통합특별법을 당론으로 발의하고, 법안 상세 내용에 대해선 내달 2일 국회 기자회견에서 설명할 예정이다. 민주당은 행정안전위와 법제사법위를 거쳐 특별법을 2월 중 국회 본회의에서 처리할 방침이다.

국민의힘 소속 이장우 대전시장이 지역 통합에 대한 주민투표 필요성을 언급한 것과 관련, 박 의원은 “30일 정도 소요되고 선거 60일 전까지 완료돼야 하는데 저희가 보기엔 현실적으로 불가능한 문제”라고 일축했다. 박 의원은 “대전만 주민투표를 해서 될 문제가 아니고 충남도 같이 해야 한다”며 “현실화하기는 쉽지 않다”고 했다.