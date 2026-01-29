SNT그룹, 2025년도 계열사 잠정 실적 발표

SNT그룹이 29일 공시를 통해 계열사별 2025년도 잠정 실적을 발표했다. SNT홀딩스는 지난해 매출액 2조2357억원, 영업이익 3007억원을 달성해 전년대비 각각 22.8%와 30.1% 증가했다고 밝혔다.

SNT에너지는 매출액 6061억원, 영업이익 1113억원으로 전년대비 각각 106.0%와 400.5%라는 괄목할 만한 성장을 기록했고, SNT모티브는 매출액 1조64억원, 영업이익 1026억원(영업이익률 10.2%)으로, 각각 전년대비 3.9%와 4.5% 증가했다.

SNT다이내믹스도 매출액 7120억원, 영업이익 855억원(영업이익률 12.0%)을 달성해 전년대비 매출액 976억원(전년대비 15.9%) 증가했고, 영업이익 175억원(전년대비 25.6%) 증가한 견조한 성장세를 지속하고 있다.

SNT그룹 관계자는 “에너지 분야에 대한 글로벌 호황 속에서 프로젝트의 전략적인 수주를 통해 고수익을 달성할 수 있었다”며 “자동차 부품과 방산 등 그룹 주력사업 분야에서 지속적인 시장 확대가 예상돼 성장세가 이어질 것으로 기대된다”고 밝혔다.

한편 SNT그룹은 2025년 정기주주총회 승인을 전제로 결산 배당할 계획이다. 배당금액은 주당 △SNT홀딩스 750원 △SNT모티브 400원 △SNT다이내믹스 400원 △SNT에너지 300원이다.