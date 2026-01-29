'봉준호 잇는다' 배두나, 베를린영화제 심사위원 참여

배우 배두나. 연합뉴스

배우 배두나가 제76회 베를린국제영화제 심사위원으로 위촉됐다.

28일(현지시간) 영화제 사무국은 배두나가 올해 경쟁 부문 심사위원단에 합류한다고 발표했다.

영화제 측은 그를 "한국을 대표하는 배우 중 한 명으로, 청룡영화상 신인여우상과 아시아 영화상 여우주연상 등 여러 권위 있는 상을 받았다"고 말했다.

배두나는 영화감독 레이널도 마커스 그린, 민 바하두르 밤 등과 함께 영화제 최고상인 황금곰상을 포함한 경쟁 부문 수상작 선정에 참여한다. 독일 출신 감독 빔 벤더스이 심사위원장을 맡는다.

2006년 배우 이영애와, 2015년 봉준호 감독이 심사위원으로 나선 것에 이어 그는 세 번째로 한국 영화계에서 베를린영화제의 심사위원으로 선정됐다.

한편 올해 영화제 경쟁 부문에서는 총 22편이 황금곰상 후보에 올랐다. 한국 영화도 엿볼 수 있다. 홍상수 감독의 신작 ‘그녀가 돌아온 날’은 파노라마 부문에서, 정지영 감독의 ‘내 이름은’은 포럼 부문에서 상영된다. 유재인 감독의 장편 데뷔작 ‘지우러 가는 길’은 성장 서사를 다루는 제너레이션 14플러스 부문에 초청됐다.

베를린국제영화제는 독일 베를린에서 매년 개최되는 국제 영화제로 세계 3대 영화제(칸 영화제, 베니스 국제 영화제, 베를린 국제 영화제) 중 하나로 알려졌다. 영화제는 오는 2월 12일부터 22일까지 열린다.

배두나는 1999년 2월 ‘학교’로 배우 활동을 시작했다. 같은 해 ‘링’에 출연해 스크린에 데뷔했으며, 이후 ‘플란다스의 개’, ‘복수는 나의 것’, ‘괴물’ 등 다수 작품에서 열연을 펼쳤다.