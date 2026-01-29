서울 아파트값 14주 만에 최대 상승…3주 연속 오름폭 커져

한강벨트 등 강북지역이 상승 주도…강남권은 오름폭 둔화

양도세 중과 유예 종료·추가 공급대책 효과 지켜봐야

서울지역 주간 아파트값 상승 폭이 3주 연속 확대됐다.



지난주 이재명 대통령의 부동산 세제 정상화 발언 이후 정부가 이날 서울을 비롯한 수도권 도심에 6만호의 주택을 추가 공급하기로 해 집값 불안 심리를 잠재울 수 있을지 주목된다.

29일 서울 중구 남산에서 서울시내 아파트가 보이고 있다.

29일 한국부동산원에 따르면 이번주 서울 아파트값은 0.31% 상승해 지난주(0.29%)보다 오름폭이 커졌다.



지난해 10·15대책 발표 다음인 20일 조사에서 0.50% 오른 이후 14주 만에 가장 큰 폭의 상승이다.



한강벨트를 비롯한 강북 등 비강남 지역이 상승세를 주도했다.



마포구는 지난주 0.29%에서 이번주 0.41%로, 성동구는 0.34%에서 0.40%로 각각 오름폭이 확대됐다.



또 노원구의 상승폭이 0.23%에서 0.41%로, 성북구는 0.33%에서 0.42%로 상승폭이 커졌다.



전문가들은 토지거래허가구역 지정으로 매물이 감소한 상황에서 대출이 상대적으로 용이한 강북지역의 상승 거래가 늘어나며 시세가 오른 것으로 본다.



다만 지난주부터 이재명 대통령이 다주택자 양도소득세 중과 유예 중단, 보유세 인상 가능성 등 잇단 세제 강화 방침을 밝혔고, 이날 추가 공급대책이 공개된 만큼 앞으로 상승폭이 계속 커질지는 지켜봐야 한다.



당장 '똘똘한 한 채'에 대한 양도세와 보유세 강화 가능성 등으로 강남권의 오름폭은 지난주보다 줄었다.



강남구는 지난주 0.20%에서 이번주 0.07%로 오름폭이 줄었고, 서초구(0.29→0.27%), 송파구(0.33→0.31%), 강동구(0.41→0.39%) 등 동남권(0.30→0.25%) 전체가 상승폭이 감소했다.



경기도는 지난주와 마찬가지로 0.13% 상승한 가운데 성남 분당구(0.40%)와 과천시(0.25%)는 지난주보다 오름폭이 둔화했다.

사진=한국부동산원 제공

전셋값은 전국적으로 0.09% 올라 지난주(0.08%)보다 상승폭이 커졌다.



서울은 지난주와 마찬가지로 0.14%로 상승한 가운데 송파구의 전셋값이 0.04% 하락했다.



송파구 잠실동의 한 공인중개사는 "신학기 이사철이 마무리된 후 신규 전세 물건도 잘 소화가 안 되고 있다"며 "가격도 다소 약세"라고 말했다.



이에 비해 성동구(0.42%), 성북구(0.21%), 종로구(0.15%), 용산구(0.11%) 등의 전셋값은 지난주보다 상승폭이 확대됐다.

<연합>