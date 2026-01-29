앞선 학대 징후에도 막지 못했다… 생후 83일 아기 사망, 부모 집행유예

엎드려 재워 생후 83일 아기 사망

부부, 아동학대 혐의 입건 전력도

아내 징역 1년6개월 집행유예 2년

남편 금고 8개월에 집행유예 1년

자신의 갓난아기를 엎드려 자도록 해 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨진 부부가 집행유예를 선고받았다. 20대 엄마는 앞서 2023년 10∼11월 아들에게 신체적 학대를 하고 다치게 한 혐의도 받는다. 이들 부부는 아기가 숨지기 두 달 전 그를 바닥에 떨어뜨려 머리뼈 골절상을 입힌 혐의(아동학대)로 입건되기도 했다.

사진=뉴시스

인천지법 형사9단독 정제민 판사는 29일 선고 공판에서 과실치사 등 혐의로 기소된 아내 A씨에게 징역 1년6개월에 집행유예 2년을 선고했다. 또 같은 혐의를 받는 30대 남편 B씨에게는 금고 8개월에 집행유예 1년이 내려졌다.

부부는 2024년 추석 연휴인 9월 15일 인천시 미추홀구 주택에서 생후 83일 된 아들을 엎어 재워 숨지게 한 혐의로 불구속 기소됐다. 당시 아기는 침대에 3시간 동안 엎드린 상태로 잤고, 부부도 함께 낮잠을 잔 것으로 조사됐다.

B씨는 당일 잠에서 깨 “아이가 숨을 쉬지 않는다”며 119에 신고했고, 이후 심정지 상태로 병원에 옮겨졌지만 결국 숨졌다. 검찰은 부부가 아기를 방치해 저산소성 뇌허혈증으로 숨지게 한 것으로 보고 과실치사 혐의를 적용했다.