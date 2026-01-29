'보검 매직컬' 곽동연 "집념의 박보검, 마감 시간 한번도 못 지켜"

'보검 매직컬' 곽동연의 박보검의 집념을 봤다고 말했다.

tvN 새 예능 프로그램 '보검 매직컬'은 29일 2시 사전 녹화한 제작발표회 영상을 공개했다.

곽동연. tvN '보검 매직컬'

이상이는 "박보검이 커트를 정말 깔끔하게 잘한다, 나도 머리카락을 살짝 잘랐는데 마음에 무척 들었다"라며 미용 실력을 칭찬했다.

이어 곽동연도 "박보검은 다른 연령, 성별의 고객이 원하는 것을 놓치지 않기 위해 공부하고 노력했다"라며 감탄했다.

곽동연은 '구르미 그린 달빛'으로 만난 박보검과 오랜 인연을 이어가고 있다. 그는 "형으로 만났을 때와 원장님으로 만났을 때는 확실히 다르다"라며 "옆에서 보조할 때 '미안한데 이것 좀 줄 수 있어?' '이것 말고 그것' 이렇게 (지시한다)"라고 했다.

이어 "영업 종료 시간이 정해져 있는데 한 번도 맞춰서 끝난 적이 없다, 집념을 느꼈다"라고 덧붙여 웃음을 전했다.

'보검 매직컬'은 이용사 국가 자격증이 있는 박보검과 그의 '찐친' 이상이, 곽동연이 외딴 시골 마을에서 머리와 마음을 함께 다듬어주는 특별한 이발소 운영기를 담는 프로그램이다. 박보검은 헤어 담당, 이상이는 고객 응대 담당, 곽동연은 요리 담당으로 활약한다.

30일 저녁 8시 40분 첫 방송.

<뉴스1>