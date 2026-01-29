김남일 "야구가 스포츠냐" 타 종목 비하 발언으로 도마 위

JTBC 예능 '예스맨'서 "축구 말곤 야구는 스포츠라고 생각 안 해"

온라인 스포츠 커뮤니티 내 '선 넘었다 VS 대본이다' 갑론을박

전 축구선수이자 방송인인 김남일이 타 스포츠 종목을 존중하지 않는듯 한 발언으로 논란에 휩싸였다.

김남일은 지난 24일 방송된 JTBC 예능프로그램 '예스맨'에 새 멤버인 'New 예스맨'으로 합류했다.

이날 스튜디오에는 진행을 맡은 서장훈, 안정환, 야구선수 윤석민, 김남일 등 대한민국을 대표하는 레전드 스포츠 스타들이 출연했다.

새 멤버로 합류한 김남일은 전 야구선수 국가대표인 윤석민에게 "솔직히 축구 말고는, 특히 야구는 스포츠라고 생각하지 않는다"고 발언했다.

여기에 농구선수 하승진도 동의한다는 반응을 보이며 그의 주장에 힘을 실었고 '야구 안 쳐줌 협회'라는 자막까지 달린 장면이 송출됐다.

JTBC '예스맨'

이에 윤석민은 발끈하는 듯한 표정으로 "우리나라 야구 관중이 1200만 명이다. 국내 리그만 따지면 축구보다 훨씬 많다"고 반박했다.

하지만 윤석민은 이내 "죄송하다. 때릴 것 같이 쳐다보셔서"라며 김남일에 꼬리 내리는 듯한 발언과 전 테니스 선수 이형택의 농담을 끝으로 예능스러운 장면으로 마무리됐다.

하지만 방송 이후 온라인 상에서는 축구와 야구 팬들 간의 설전이 벌어졌다.

비판이 거센 쪽은 야구 팬들로, 이들은 "야구가 스포츠가 아니면 대체 뭐라고 정의하냐", "야구 팬들까지 무시한 느낌"이라며 김남일의 발언에 불쾌한 감정을 내비쳤다.

이에 더해 야구 팬들은 김남일의 아내 김보민의 사회관계망서비스(SNS)까지 찾아가 분노 섞인 댓글을 다는 등 사적인 공격으로까지 번지는 양상이다.

방송인으로서 센스와 입담으로 능력을 평가받고 도발과 설전을 기반으로 한 예능 프로임에도 대중들은 여전히 '선 넘은 발언이다', '또 예능을 예능으로 못본다'는 엇갈린 입장을 보이고 있다.

'예스맨'은 스포츠 스타 선수들이 예능에 출연해 자신의 예능 경쟁력을 검증받는 생존형 예능 서바이벌 프로그램으로 지난 17일 오후 7시 10분 첫 방송됐다.