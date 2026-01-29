염폐수 등 재활용 업체 카리, 새만금에 3000억원 투자협약

새만금개발청은 전북도, 군산시, 한국농어촌공사와 함께 29일 ㈜카리와 새만금 국가산업단지 내 친환경 고부가 화학제품 제조 시설 구축을 위한 투자협약(MOU)을 체결했다.

김판채 ㈜카리 대표(왼쪽)와 김의겸 새만금개발청장이 29일 새만금 국가산업단지 투자협약서에 서명한 뒤 들어 보이고 있다. 새만금개발청 제공

이번 협약에 따라 ㈜카리는 새만금산단 6공구 부지 3만2808㎡에 2030년까지 총 3080억원을 투자해 제조 시설을 건립하고, 120여명의 신규 일자리를 창출할 계획이다.

㈜카리는 2023년 설립된 기술혁신 기업으로, 이차전지 생산 과정에서 발생하는 염폐수와 각종 부산물을 원료로 활용해 탈염제와 탈취제, 양식장 수질개선제, 비료, 고순도 화학소재 등을 생산하는 친환경 사업 모델을 보유하고 있다. 지난해는 ‘황산나트륨의 고부가가치 자원화 방법’에 대한 특허를 출원하는 등 관련 기술력을 인정받았다.

이번 투자는 이차전지 산업과 연계한 자원 순환형 산업 모델을 새만금산단에 구현한다는 점에서 주목된다. 업체는 향후 새만금산단 내 이차전지 입주기업들로부터 부산물을 안정적으로 공급받아 이를 자원화하고, 생산된 탈염제 등을 인근 새만금 농생명용지에 활용하는 순환 구조를 구축할 계획이다.

이는 산단 내에서 발생한 부산물을 다시 산업과 농생명 분야에 재투입하는 방식으로, 탄소중립 실현과 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 확산에도 기여할 것으로 기대된다. 산업·기업 간 경계를 허물고 자원의 생태적 특징을 활용해 관련 산업생태계 전체가 함께 지속가능한 성장을 도모하는 협력 모델인 ‘크로스 가치사슬 모델’의 대표 사례로도 꼽힌다.

김판채 ㈜카리 대표는 “새만금에서 추진하는 이번 투자를 통해 고부가 화학제품 생산 체계를 구축하고, 새만금산단의 지속가능한 성장과 지역 고용 창출에 기여할 것”이라고 밝혔다.

김의겸 새만금개발청장은 “이번 투자는 새만금산단 내 첨단 제조 기반을 확충하고, 이차전지 순환 경제 산업 경쟁력을 강화하는 계기가 될 것”이라며, “새만금이 이차전지 특화단지로서 확고히 자리매김할 수 있도록 기업 유치와 투자 지원을 지속 확대할 계획”이라고 말했다.

전북도 관계자는 “이번 협약은 새만금산단이 단순한 기업 집적지를 넘어 자원 순환형 산업생태계를 갖춘 지속 가능한 단지로 진화하고 있음을 보여주는 상징적인 성과”라며 “앞으로도 혁신기술 기업 유치를 통해 새만금산단의 경쟁력을 지속적으로 강화할 방침”이라고 말했다.



한편, 새만금 국가단은 2023년 7월 이차전지 특화단지로 지정된 이후 LS-L&F배터리솔루션, 퓨처그라프, 천보비엘에스 등 23개 이차전지 관련 기업과 총 9조4000억원 규모의 투자협약을 체결하며 국내 최대 이차전지 소재 집적지로 빠르게 성장하고 있다.