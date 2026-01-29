올 ‘한글의 해’ 맞아 기념행사 쏟아진다

한글박물관, 특별전 등 추진

외국인 교육 프로그램 신설도

국립한글박물관은 ‘한글의 해’인 올해 한글의 역사적 가치를 재조명하는 다채로운 기념사업을 연중 추진한다고 29일 밝혔다.

2026년은 훈민정음 반포 580돌이자 한글날 제정 100돌, 시각장애인을 위한 ‘훈맹정음’(한글점자) 반포 100돌이 겹치는 상징적인 해다.

629돌 세종대왕 탄신일이 있는 5월에는 모든 세대가 공감할 수 있는 한글 놀이와 말장난을 주제로 한 기획전시 ‘글놀이’(가제)와 경복궁 문화 축제가 열린다.

10월에는 한글날 100돌 특별전 ‘가갸’(가제)와 광화문광장 등에서 열리는 ‘한글한마당’이 열기를 이어간다. 행사 기간 한글의 가치와 한글날의 의미를 널리 알리는 체험활동 및 기념 공연, 온라인 사전 행사 등 국민 축제로 꾸며질 예정이다. 이집트 알렉산드리아 도서관과 공동 개최하는 ‘국제박물관포럼’도 열린다. 세계 문자사 속 한글의 독보적 위상을 학술적으로 정립하는 계기가 될 전망이다.

11월에는 국립세계문자박물관과 공동 특별전 ‘훈맹정음’(가제)을 열고, ‘점자의 날’인 11월4일에는 ‘한글점자의 역사와 박물관’을 주제로 학술대회도 개최한다.

지역과 해외로 한글 가치를 확산하기 위한 기념사업도 진행된다. 4월에는 ‘글(자)감(각): 쓰기와 도구’의 지역 순회전시가 김해시립김영원미술관에서 개관 기념 특별전으로 개최된다. 미국 LA한국문화원에서는 8월 특별전을 개최해 한글 조형의 미학을 알린다.

K콘텐츠 열풍으로 급증한 외국인의 한글 학습 수요에 대응해 음식디미방(조리서), 덕온공주 궁중서신 등 박물관 소장품을 활용한 외국인 교육 프로그램을 신설한다.

강정원 국립한글박물관장은 “2026년 ‘한글의 해’는 한글의 창제와 확산의 역사가 겹치는 매우 상징적인 해”로 “한글에 담긴 위대한 정신과 가치를 온 국민, 나아가 전 세계인과 함께 공유하고 미래세대로 온전히 계승할 수 있도록 최선을 다해 다양한 사업을 준비하겠다”고 말했다.