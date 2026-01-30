경남, 머물고 싶은 관광지 발돋움

낙화·유등축제 등 SNS 입소문

2025년 1.6억명 발길… 전년比 6%↑

지난해 경남 방문자 수가 전년 대비 약 945만명 증가한 1억6668만명으로 집계됐다.



29일 경남도가 한국관광데이터랩의 이동통신·신용카드 빅데이터를 분석한 결과에 따르면 2025년 경남 방문자 수는 2024년(1억5723만명) 대비 6% 증가해 같은 기간 전국 17개 시·도의 평균 증가율(5.8%)을 웃돌았다. 방문자 수가 늘면서 관광 소비액도 늘어난 것으로 파악됐다. 2025년 전국 관광 소비액이 전년 대비 2.2% 감소한 가운데, 경남은 6조1455억원으로 전년(6조777억원) 대비 1.1%(677억원) 증가했다.



도는 지난해 산불(3∼4월)과 수해(7월) 등 악재 속에서도 대형 숙박 인프라 확충과 체험형 관광 콘텐츠 확대가 방문객 증가에 영향을 준 것으로 분석했다. 지난해 7월 개장한 남해 쏠비치 리조트 등 대형 숙박시설 확충으로 남해권역 방문객이 전년 같은 달 대비 최대 54.2%까지 급증했다.



함안 낙화축제(5월), 합천 호러 축제(8월), 진주남강유등축제, 통영 어부장터(10월) 등 체험형 축제가 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확산되며, 가을철(10월) 방문객이 전년 같은 달 대비 31.9% 증가했다.

