부산항만공사, 피지컬 AI 본격 도입...스마트 항만 고도화 ‘가속 페달’ 밟는다

부산항만공사(BPA)가 ‘한-UAE 피지컬 인공지능(AI) 기반 항만·물류 공동 프로젝트’의 성공적인 추진을 위해 팔을 걷어붙였다.

29일 BPA에 따르면 전날 해양수산부, AI 전문기업, 항만 정보기술(IT) 및 장비개발기업 전문가를 초청해 ‘K스마트 피지컬 AI 항만물류 사업 추진 간담회’를 개최했다.

간담회에서는 BPA의 부산항 피지컬 AI 추진전략과 참여기업들의 AI 기술 소개, AI 사업 모델 발굴과 협력방안을 위한 토론이 펼쳐졌다. 간담회 참여기업들은 부산항 피지컬 AI 기반 프로젝트 실증사업 현장인 부산항 신항 7부두의 자동화 하역장비 시스템과 디지털 항만물류통합플랫폼인 체인포털에 기업들의 기술을 결합하는 공동사업 추진 방안을 논의했다.

간담회에 이어 이날 국가인공지능전략위원회 임문영 부위원장을 비롯한 정부 관계자들이 부산항 신항을 방문해 부산항 AI 기술의 실증 및 운영현장을 점검하고, 부산항 특화형 AI 데이터센터 필요성에 대한 의견도 수렴했다.

송상근 BPA 사장은 “부산항이 피지컬 AI 기반 한국형 스마트 항만으로 더욱 고도화하고, 세계무대에서 기술력을 인정받을 수 있도록 AI·하역장비·IT 관련 항만기술 기업들과 지속적으로 협력해 나가겠다”고 말했다.