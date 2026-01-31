[재미로 보는 오늘의 운세] 1월 31일 (토요일) 인생은 타이밍! 그 날이 오늘이다

96년생 다툼이 발생할 가능성이 농후하다. 84년생 도움이 필요한 곳 외면하지 말 것. 72년생 끝맺음의 중요성을 각인하자. 60년생 아무리 뛰어나도 기본이 중하다. 48년생 기준 설정을 먼저 정하자. 36년생 정확한 입장표명을 하자.

97년생 노하우를 더하면 성공의 확률이 높아진다. 85년생 길이 아니면 쳐다보지도 마라. 73년생 한발 뒤로 물러서서 생각하자. 61년생 발빠른 움직임이 요구되는 시점이다. 49년생 순풍에 돛을 달고 나서는 운이다. 37년생 정리할 부분이 있다면 미루지 말자.

98년생 대화의 본질을 인식하고 해결하라. 86년생 할 일 다 하고 좋은 소리 못 들음. 74년생 짜증나고 힘들어도 화를 내지말자. 62년생 접하지 않는일은 위험하다. 50년생 함께 하는 사람들과 마찰은 피하자. 38년생 매듭이 너무 많으면 일이 꼬인다.

99년생 내가 상대를 알지 못하고 있다. 87년생 묵었던 일들이 속 시원히 해결되는 길운. 75년생 좀더 크게 생각하길 바란다. 63년생 하찮은 말이라도 흘려듣지 말자. 51년생 폭넓은 지식과 행동이 요구된다. 39년생 집안에 좋은 일이 생긴다.

00년생 현재 일 유지하고 새로 시작하는 일은 삼가라. 88년생 남의 도움을 얻어서 이루려들지 마라. 76년생 있는 그대로를 인정하자. 64년생 과거사는 다시 시작하자. 52년생 현재 일은 장기적으로 생각하자. 40년생 병주고 약주는 사람이 있다. 28년생 일관성 있게 행동하자.

01년생 지인 찾아온다 금전거래를 주의하라. 89년생 답답해도 원칙을 고수해야 뒤탈이 없다. 77년생 이성친구를 만나 즐겁다. 65년생 타인에 말에 동요할 필요가 없다. 53년생 너무 승부에 집착하지 말자. 41년생 집안이 편안하고 마음도 편하다. 29년생 가족관계에 마음의 문을 열어라.

02년생 대출이 성사되어 고민거리가 해결된다. 90년생 상처뿐인 영광에 열광하지 말고 겸손하라. 78년생 자신의 존재를 주변에 인식시키라. 66년생 행운만 바라며 괴로움만 따른다. 54년생 일을 타인에게 미루는 것은 해롭다. 42년생 인간관계를 새롭게 정립하자. 30년생 희망 있는 계획으로 마음편하다.

03년생 지인에게 우정과 신용을 지켜라. 91년생 악몽에서 깨어나 새 세상이 열림. 79년생 새로운 기회를 발견하는 운이다. 67년생 여성은 반전될수도 있는 운세다. 55년생 모든 것이 조화를 이루자. 43년생 새로운 사업은 잠시 기다리자. 31년생 도에 지나친 것은 곤란하다.

06년생 무리하고 과다한 목표는 세우지 마라. 92년생 고뇌하고 활동하는 만큼 실속이 없다. 80년생 원하는 상대를 만나는 운이다. 68년생 공돈은 사라지기 쉽다. 56년생 한번 정한 마음은 변하지 말자. 44년생 동업자에 투자는 불리하다. 32년생 건강과 가족에게 신경쓰자.

05년생 운이 약하다 매사에 신중하게 행동하라. 93년생 몸과 마음이 여유롭지 못하고 수고롭다. 81년생 가로등에 기대는 생각은 버리자. 69년생 감정과 감성에 치우치지 말자. 57년생 지나간 시간에 얽매이지 말자. 45년생 자기 계획되로 밀고 나가자. 33년생 인내와 참을 줄도 알아야 한다.

06년생 노력끝에 어려움이 극복된다. 94년생 좋지 않는 소식으로 마음이 착잡하다. 82년생 간편한 것만 찾지 말자. 70년생 일에 매진하는 집중력을 갖자. 58년생 일에 갈고 닦는것이 중요하다. 46년생 일에 금전적인 소득이 온다. 34년생 남북방이 불리하니 이동하지 말자.

95년생 가뭄에 단비 내리듯 만사형통 운이다. 83년생 잠시 기다린다고 손해는 없다. 71년생 방어는 자신이 택하는 것이다. 59년생 지금은 욕심을 버릴 때이다. 47년생 믿음이 강한사람을 응시하라. 35년생 대리인 내세워 일을 해결하자.

백운철학원