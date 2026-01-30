현대차·기아, 주행 안전기술 ‘비전 펄스’ 개발

세계 첫 UWB전파로 첨단센싱

車 주변 100m 사물 실시간 파악

오차 범위 10㎝ 이내 정밀 측정

현대자동차·기아가 주행 안전 기술을 획기적으로 높이는 기술을 29일 공개했다. 현대차·기아는 초광대역(UWB) 전파를 활용해 주변 장애물의 위치를 실시간으로 파악해 운전을 보조하는 첨단 센싱 기술인 ‘비전 펄스(Vision Pulse)’를 세계 최초로 개발했다고 밝혔다.

현대차 기아 양재 본사. 현대차그룹 제공

UWB는 다른 전파와의 간섭이 적고 회절·투과 성능이 뛰어나 장애물이 많은 교차로에서 반경 100m 내 사물을 정밀하게 인식할 수 있다. 오차 범위는 10㎝ 이내다. 야간이나 악천후에도 99% 이상의 탐지 성능을 유지하며 1∼5㎳(밀리초·1000분의1초) 수준의 고속 통신이 가능해 실시간 안전 관리에 유용하다.



현재 카메라와 레이다 등 센서 융합을 통해 사고를 예방하는 기술이 활발히 개발되고 있지만, 보이지 않는 사각지대를 대상으로 한 장애물 감지 연구는 미흡한 실정이다. UWB는 사각지대를 보완하는 기술로 다른 센서보다 상대적으로 가격이 낮아 경제성까지 갖췄다고 현대차·기아는 설명했다.



현대차·기아는 차량 주변의 객체가 고속으로 움직이더라도 위치를 정확히 예측할 수 있는 알고리즘을 개발·적용해 기술의 활용성을 높였다. 다만 이 기술은 다른 차량이나 오토바이, 자전거 등에도 UWB 모듈이 탑재돼 있어야 한다.



현대차·기아는 지난해부터 기아 PBV 컨버전센터 생산라인에서 이 기술을 적용해 지게차와 작업자 간 충돌 사고를 방지하는 실증 사업을 진행 중이다.