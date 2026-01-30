[재미로 보는 오늘의 운세] 1월 30일 (금요일) 취업 가즈아! 오늘은 문자 올지도?

96년생 실업자는 취업에 좋은 통신이 온다. 84년생 후미진 곳에 가는 일이 없도록 조심하라. 72년생 서남방위에서 해법을 찾는다. 60년생 현실적인 분야에 관심을 가지자. 48년생 주위와의 충돌을 조심하자. 36년생 잠시 귀를 막고 눈도 감자.

97년생 도전과개척의 정신이 요구된다. 85년생 바쁘게 다녀봐도 별다른 성과는 없다. 73년생 생각의 폭을 넓히고 행동하자. 61년생 신규업은 기다리는 것이 좋다. 49년생 많은 사람들 속에 인기가 나타난다. 37년생 왠지 모르게 심신이 피곤해진다.

98년생 이끌어주는 귀인을 만날 운이다. 86년생 감정 기복이 있으니 유연하게 대처해라. 74년생 발 없는 말이 천리를 간다. 62년생 운세가 상승곡선을 그리는 운이다. 50년생 독선이 지나치면 반감이 온다. 38년생 구석진 곳에서 벗어나자.

99년생 입에는 쓴 것일지라도 뱉지 말고 삼켜두라. 87년생 도에 지나치면 곤란한 일이 생긴다. 75년생 좀더 힘을 내고 분발하길 바란다. 63년생 신념이 강한 사람은 성과있다. 51년생 사람들에게 마음을 비울 때이다. 39년생 미루어 두면 일을 더 어렵다.

00년생 내일을 위해 지출은 현명하게 하라. 88년생 좋을 때도 있고 나쁠 때도 있다. 76년생 옛일을 상기하려는 것은 소모다. 64년생 적당한 선에서 무마하도록 하라. 52년생 근거 없는 말에 마음 쓰지 말자. 40년생 어지럽게 널린 일을 정리하자. 28년생 주변이 안정되고 편안하다.

01년생 고민이 있드라도 스트레스는 풀어라. 89년생 목표를 세우고 공부하는 것이 발전이다. 77년생 여성은 지출의 규모를 크진다. 65년생 앞에서 떠드는 사람은 남이다. 53년생 성급하게 움직이면 불리다. 41년생 공격과 방어는 자신이 택하자. 29년생 아직도 금전적으로 고심이 온다.

02년생 욕심이 많다 급하게 결과를 구하지 마라. 90년생 돌아올 때와 떠날 때를 구별하라. 78년생 기운차게 하루를 열고 나가자. 66년생 업무 진행방향이 잘못되어 간다. 54년생 작위적인 해석으로 마무리하지 말자. 42년생 인사가 만사라는 말도 있다. 30년생 어려운 고비가 있지만 그리 길지는 않다

03년생 관망운이다 지금보다는 훗날을 기약하라. 91년생 일에 필요 이상으로 매달리면 힘들다. 79년생 능력이란 방치하면 녹슬고 만다. 67년생 남이 대신 해줄 수 없는 일이다. 55년생 이동이나 변화가 예상된다. 43년생 좋은통신 연락이 온다. 31년생 사소한 일에 의미부여하지 마라.

04년생 일은 많으나 분실수 있으니 조심하라. 92년생 미진했던 일들이 하나씩 풀려나간다. 80년생 뭇 사람들의 인기를 얻을 수 있다. 68년생 낡은 생각을 버리고 새롭게 도전하자. 56년생 생각하던 일이 현실에 나타난다. 44년생 투자에는 아무래도 무리가 있다. 32년생 금전재물로 인하여 의가 상할 운이다.

05년생 성과가 좋아도 겸손하게 행동하라. 93년생 인재가 모여있다는 것은 성공의 지름길. 81년생 기다릴 줄 아는 자세가 필요하다. 69년생 별일 아니지만 속이 곪아 있다. 57년생 급소가 어딘지를 알고 행동하자. 45년생 반색하면서 달려드는 사람이 있다. 33년생 도에 넘치는 행동은 구설을 불러올 뿐이다.

06년생 동료 지인 등 대인관계를 조심하라. 94년생 급할수록 돌아가라는 말을 실천하라. 82년생 오르지 못할 나무는 없다. 70년생 휴머니즘에 입각해서 일을 추진하자. 58년생 주위에 아군을 많이 두어라. 46년생 사필귀정이라 말을 상기하자. 34년생 할 말이 있더라도 이번보다는 차후에 하라.

95년생 단순한 정보교환이 큰 도움을 준다. 83년생 육감에 의존하는 일이 없도록 하자. 71년생 일이 자신에게 부담이 온다. 59년생 길이 두 갈래면 오른쪽으로 가자. 47년생 가랑비에 옷이 흠뻑 젖는다. 35년생 서운한 마음이 들더라도 수용해야 함.

백운철학원