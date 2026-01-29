프로야구 ‘최저 연봉’ 6년 만에 10% 오른다

2027년부터 3300만원으로 상향

KBO 선수단 정원 늘려 68명

프로야구 선수의 최저 연봉이 6년 만에 인상된다. 아울러 월드베이스볼클래식(WBC) 우승 포상금 12억원 등 국제대회 상금도 대폭 상향됐다.



한국야구위원회(KBO)는 지난 20일과 27일 열린 제1차 실행위원회와 이사회 결과를 29일 발표했다.



먼저 2021년부터 3000만원이었던 선수 최저 연봉은 2027년부터 3300만원으로 인상된다. 2005년 2000만원이었던 최저 연봉은 2010년 2400만원, 2015년 2700만원, 2021년 3000만원 등 5년에 한 번씩 상향 조정됐다. KBO는 “일정 주기(5년 내외)의 합리적인 인상이 필요하다는 판단에 따라 올렸다. 물가 상승과 최저 임금 인상 추세를 반영하고, 선수 처우 개선과 리그 경쟁력 강화를 위해서”라고 설명했다.



국제대회 상금도 올해 WBC부터 8강 진출 시 포상금 4억원을 지급하고 4강에는 6억원, 준우승 8억원, 우승 12억원으로 인상됐다. 기존에는 8강 포상금은 없었고, 4강 3억원, 준우승 7억원, 우승 10억원이었다. 포상금은 최종 성적 기준으로 한 차례만 지급한다.



선수단 정원도 현행 65명에서 68명으로 늘어난다. KBO는 “시즌 중 부상, 컨디션 관리 및 전력 운영과 아시아 쿼터 도입에 따라 올해부터 1군 엔트리가 29명으로 확대되는 점을 고려해 정원 확대를 결정했다”면서 “육성 선수와 아마추어 선수에게 프로 진입 및 성장 기회를 확대하고, 리그 전반의 선수층을 두껍게 하기 위한 목표”라고 설명했다.



유망주 유출을 막기 위한 대책도 새로 마련됐다. 고등학교 미진학이 유망주의 해외 유출에 이용될 수 있는 점에 대비하기 위해서다.



현행 KBO 규약 제107조 제1항 ‘고등학교 이상 재학 선수가 외국 프로 구단과 계약한 경우 국내 복귀 시 2년간 KBO 구단과 계약할 수 없다’에서 고등학교를 중학교로 확대했다. KBO는 “선수가 중학교 졸업 후 고등학교에 진학하지 않고 해외에 진출하게 될 경우 의도적 규약 회피로 해석될 수 있다”고 설명했다.