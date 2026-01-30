CJ올리브영, K뷰티 넘어 웰니스로

광화문에 ‘올리브베러’ 1호점

500여개 브랜드 3000종 진열

29일 오전 서울 광화문 디타워 옛 스타벅스 자리에 위치한 ‘올리브베러(Olive Better)’ 매장. 올리브베러는 K뷰티와 함께 성장한 CJ올리브영이 ‘웰니스’(식단·운동·수면 등 일상 전반의 건강 관리를 아우르는 개념) 영역으로 사업을 확장하기 위해 선보이는 첫 별도 플랫폼이다.



광화문 한복판에 올리브베러 1호점이 자리하게 된 것은, 건강관리에 관심을 갖는 직장인 유동 인구가 많고 요가·헬스장 등 웰니스 인프라가 풍부하기 때문이다. 130여평 규모 복층 매장에서는 500여개 브랜드, 3000여종의 웰니스 상품이 진열됐다.

29일 서울 종로구 디타워에 마련된 CJ 올리브영 웰니스 플랫폼 ‘올리브베러’ 1호점에서 열린 론칭 미디어데이 행사에서 관계자들이 매장을 둘러보고 있다. 연합뉴스

정식 개장을 하루 앞두고 찾은 올리브베러 매장은 손님맞이 준비로 분주한 모습이었다. 1층은 바쁜 일상 속에서도 소비자가 빠르고 간편하게 제품을 구매할 수 있도록 동선과 진열에 ‘간편함’을 강조한 것이 특징이다. 식단 관리를 하는 직장인 수요를 겨냥해 샐러드와 프로틴 바·음료 등 고단백 간편식을 중심으로 상품을 구성했다. 이와 함께 올리브베러가 엄선한 웰니스 상품을 직접 맛볼 수 있는 시식 서비스도 마련해 체험 요소를 강화했다.



2층은 하루의 흐름에 맞춘 ‘웰니스 루틴’을 제안하는 공간이다. 건강기능식품을 비롯해 이너뷰티·슬리밍·슬립뷰티(수면 건강) 등 올리브영이 키워 온 웰니스대표 상품군을 전문적으로 소개한다. 운동을 즐기는 고객들을 위한 에너지젤과 스포츠용품 등을 만나볼 수 있으며, 잠옷·조명·수면 안대 등 숙면과 관련한 상품들이 특히 눈에 띄었다.



한편, 올리브영 애플리케이션(앱)에서는 올리브베러 앱인앱(App-in-App) 서비스가 매장 개장과 동시에 오픈돼 체계적인 웰니스 일상을 지원한다. 앱에서는 섭취 대상, 목적 또는 성분별 맞춤형 상품 추천과 더불어 섭취 방법, 기능 등을 안내받을 수 있으며, 영양제 섭취 시간을 알려주는 ‘루틴 알림’ 기능도 이용할 수 있다.



올리브베러는 올해 상반기 강남에 2호점을 열고, 서울과 수도권으로 올리브베러 매장을 확대할 계획이다. 아울러 올리브영은 올리브베러와 함께 K웰니스 시장 저변을 넓혀간다는 계획이다. 이동근 올리브영 신성장리테일사업담당은 “올리브영은 기존의 성공 방정식을 답습하는 것이 아니라 시장과 소비자의 니즈(수요)를 제안하고 협력사와 함께 사업을 산업으로 진화시켜 육성하는 노하우를 가지고 있다”며 “헬스 카테고리를 웰니스로 확장해 소비자의 삶을 더욱 건강하게 하는 건 올리브영이 가장 잘할 수 있는 일”이라고 했다.