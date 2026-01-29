오세훈 “장동혁, 당 자멸의 길로 몰아넣어…즉각 물러나야”

오세훈 서울시장이 29일 국민의힘 지도부의 한동훈 전 대표 제명 결정을 두고 “장동혁 대표가 기어이 당을 자멸의 길로 몰아넣었다”며 즉각 물러나야 한다고 강하게 반발했다.

오 시장은 이날 자신의 페이스북에 글을 올려 “장 대표는 국민의힘을 이끌 자격이 없다”며 “당 대표 자리에서 물러나 그 책임을 져야 할 것”이라고 말했다.

오세훈 서울시장이 29일 서울 마포구 케이터틀에서 열린 ‘서울 사회복지 신년인사회’에서 신년 인사를 하고 있다. 서울시 제공

오 시장은 “이것이 나라와 국민을 위한 결단인가”라며 “국민께 사랑을 받고자 하는 정당이라면 결코 있을 수 없는 결정으로 결국 당 대표 개인과 홍위병 세력을 위한 사당화라고 밖에 볼 수 없다”고 비판했다. 그는 “당을 오랫동안 지켜온 사람으로서 저 또한 윤석열, 한동훈 두 사람의 갈등 이후 우리 당이 악몽 같은 일을 겪으며 탄핵이라는 비극까지 경험해야 했던 것을 생각하면 통탄하지 않을 수 없다”면서도 “그렇지만 이건 아니다”라고 강조했다.

오 시장은 “국민들 보시기에 얼마나 한심한 정당인가”라며 “우리 당은 지금 국민의 외면을 넘어 혐오의 대상이 되고 있다”고 날을 세웠다.

오 시장은 “거대 권력에 맞서 싸울 수 있는 야당의 유일한 힘은 국민이 주시는 명분에서 나온다”며 “우리 당 스스로 고립돼 무너지는 모습을 보이면서 무슨 명분으로 국민들의 선택을 바랄 수 있나”라고 지적했다. 또 “이재명 정권의 독선과 야욕이 이 나라를 집어삼킬 때, 우리가 무슨 힘으로 국민을 대신해 싸우겠노라고 말할 수 있겠나”라고 반문했다.

오 시장은 “정치는 국민의 온도에서 국민의 언어로 말할 수 있을 때 힘을 얻을 수 있다”며 “다시 굳건히 일어나 절망하는 국민과 지지자들의 마음을 단단히 세우고, 힘차게 미래로 향해 나아가야 할 때 장 대표는 우리 당의 날개를 꺾어버리는 처참한 결정을 했다”고 쏘아붙였다.

오 시장은 “장 대표는 절체절명 위기 속 대한민국의 제1야당의 대표 자리에 있을 자격이 없고 물러나야 한다”며 “그래야 모두 다시 시작할 수 있다”고 전했다.