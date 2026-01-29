울진군, 한수원 지원 종합건강검진 실시… 4630명 지원

울진군, 지역주민 무료 종합건강검진 신청 접수

25종 80여 항목 검사 시행, 2월 27일까지 제공

경북 울진군은 한국수력원자력의 지원을 받아 지역 주민을 대상으로 종합건강검진을 실시한다고 29일 밝혔다.

이번 종합검진은 울진군 전체 인구의 약 10%에 해당하는 4630명을 대상으로 시행하고, 신청 기간은 오는 30일부터 2월 27일까지다.

울진보건소 전경. 울진군 제공

신청 대상은 2026년 1월 1일 이전부터 주민등록상 울진군에 거주 중인 군민 가운데 40세 이상인 짝수년도 출생자다.

검진은 울진군의료원과 강릉아산병원, 포항성모병원 등 3개 의료기관에서 진행한다.

검진 항목은 25종 80여 개 항목으로, 국가암검진과 병행해 보다 정밀한 건강 상태 확인이 가능하도록 구성했다.

울진군, 한수원 지원 종합건강검진 실시 포스터.

검진을 원하는 군민은 신분증을 지참해 2월 말까지 주소지 읍·면 사무소에 신청하면 된다.

제출 서류는 신청서와 거주지 확인을 위한 행정정보공동이용 사전동의서이며, 동의하지 않을 경우 주민등록초본을 제출해야 한다.

울진군은 3월 초부터 고령자, 취약계층 순으로 대상자를 선정해 3월 16일부터 연말까지 건강검진을 실시한다.

손병복 울진군수는 "앞으로도 군민의 건강권 보장과 삶의 질 향상을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.