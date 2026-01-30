김준현, 삼겹살 3㎏ 순삭 "숟갈로 기름 떠먹기도"

코미디언 김준현이 삼겹살 3㎏을 단숨에 먹어치운다.

30일 오후 8시30분 방송되는 KBS 2TV 요리 예능물 '신상출시 편스토랑'에선 오랜만에 돌아온 '먹짱 김교수님' 김준현이 "다 먹을 때까지 아무도 못 나간다"라는 행복한 요리 지옥을 오픈한다.

이번에 김준현이 선택한 식재료는 삼겹살. 그는 연예계 대표 '삼겹살 권위자'로 통한다.

이날 공개되는 VCR 속 김준현은 "'삼겹살이 특별한 게 있나?' 하지만 특별한 게 있다. 특별한 것이 없다면 나오지 않았을 것이다"라며 삼겹살 요리에 대한 무한 자신감을 내비쳤다.

김준현은 "그냥 구워 먹을 때도 작은 팁으로 특별한 삼겹살이 탄생한다"라며 삼겹살 권위자다운 고기 굽기 노하우를 공개했다.

디테일하고 전문적이면서도 누구나 쉽게 따라할 수 있는 팁들이 공개되자 스페셜MC 서동주는 "삼겹살 굽는 게 이렇게 재밌는 것인 줄 몰랐다. 모든 팁에 다 이유가 있다"며 감탄한다.

김준현은 "삼겹살을 굽는 것은 종합예술"이라고 너스레를 떨었다.

그러나 삼겹살 구이에서 끝낼 김준현이 아니었다. 김준현은 삼합들을 모두 물리칠 정도로 강력한 삼겹살 오합을 공개했다.

'편스토랑' 식구들은 "삼겹살과 이걸 같이 먹을 생각은 못했다", "맛이 없을 수 없는 조합"이라며 눈을 떼지 못했다. 이외에도 김준현은 반반 양념구이 코스까지 선보이고, 뻔히 예상되는 볶음밥 대신 의외의 면 요리를 만들어 모두를 놀라게 했다.

그런데 요리 도중 또 하나의 충격적인 장면이 포착돼 모두를 깜짝 놀라게 했다.

김준현이 삼겹살 기름을 숟갈로 떠먹고 있던 것. "왜 그러는 것이냐"며 모두가 놀란 가운데 김준현은 인터뷰를 통해 기이한 행동의 이유를 밝혀 모두에게 웃음을 줬다는 후문이다.

<뉴시스>