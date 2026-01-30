막바지 추위 몰아친다…주말부터 기온 점차 올라 [오늘날씨]

아침 -17∼-2도·낮 -4∼6도

출근길 영하 17도 ‘뚝’

금요일인 30일 막바지 추위가 기승을 부리겠다. 아침 최저기온이 영하 17도까지 떨어지는 등 강추위가 이어진다.

연일 강추위가 이어진 지난 29일 오전 서울 종로구 세종대로 사거리에서 시민들이 이동하고 있다. 뉴스1

기상청은 이날 전국이 대체로 맑다가 남부지방은 오전부터, 중부지방은 오후부터 차차 구름이 많아지겠다고 예보했다.

아침 기온은 전국 대부분 지역에서 영하권으로 떨어지겠다. 경기 북부와 강원 내륙·산지에서는 영하 15도 안팎의 강추위가 이어지겠다. 낮 기온도 중부지방을 중심으로 0도 안팎에 머물며 종일 춥겠다.

바람도 다소 강하게 불어 체감온도는 실제 기온보다 더 낮아질 전망이다. 건조특보가 발효된 중부 지방을 중심으로 대기가 매우 건조해 산불과 화재 예방에 각별한 주의가 필요하다. 강수는 대부분 지역에서 없겠으나 울릉도·독도에는 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다.

아침 최저기온은 -17~--2도, 낮 최고기온은 -4~6도가 되겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 -12도, 인천 -10도, 수원 -11도, 춘천 -15도, 강릉 -9도, 청주 -9도, 대전 -10도, 전주 -8도, 광주 -5도, 대구 -7도, 부산 -4도, 제주 2도다.

낮 최고기온은 서울 -2도, 인천 -3도, 수원 -2도, 춘천 -1도, 강릉 2도, 청주 -1도, 대전 1도, 전주 1도, 광주 2도, 대구 3도, 부산 5도, 제주 5도다.

지난주 초부터 약 열흘간 이어지고 있는 추위는 주말부터 기온이 점차 오르면서 끝을 보일 전망이다. 토요일인 31일부터 낮에는 기온이 영상으로 오르겠다. 현재는 중부지방을 중심으로 한낮에도 영하권을 벗어나지 못하는 지역들이 있다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’~‘보통’ 수준으로 예상된다.