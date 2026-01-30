한고은 남편 신영수 “아내 덕분에 돈 걱정 안 하고 산다”

사진=한고은 유튜브 채널 화면 캡처

배우 한고은의 남편 신영수가 아내 덕분에 돈 걱정을 하지 않는다고 말했다.

한고은은 29일 자신의 유튜브 채널에 역술가 박성준을 초대해 남편 신영수와 함께 부부 궁합과 관상을 봤다.

박성준은 이들에게 "두 분이 만나 좋은 점과 아쉬운 점이 있느냐"고 물었다. 이에 신영수는 "좋은 점은 아내는 믿고 의지할 수 있는 사람이라는 점"이라고 했다.

그러면서 "제가 아프거나 안 좋은 상황일 때 아내가 옆에서 다 봤는데 그때마다 더 잘 해주더라. 예를 들어 가족상이 있거나 회사 일로 스트레스를 받았을 때 아내가 진심으로 상담해 주고 솔직히 물질적으로도 안정감을 준다"고 말했다.

박성준이 "물질적인 안정감은 어떤 거냐"고 묻자 신영수는 "돈 걱정 안 하고 산다"고 답했다.

박성준은 "기본적으로 신영수님는 아내에게 잡혀 살게 태어났다. 자기 여자한테 주도권을 주고 잡혀서 맞춰 살 수밖에 없는 처 자리에 마님을 깔고 있다. 즉 머슴의 운명을 타고났다"고 말했다.

이어 "한고은님과 신영수님의 관계는 마님과 머슴의 관계"라고 했다.

신영수는 "정확하게 들으니까 오히려 마음이 더 편하다. 저는 느끼고 있었고 알고 있었던 부분"이라고 했다.

한편 한고은은 2015년 4세 연하의 남편 신영수와 결혼했다. 신영수는 과거 홈쇼핑 MD로 근무했으나 아버지 병 간호를 위해 퇴사한 후 현재 무직 상태다.