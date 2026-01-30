박나래 '주사이모', '그알' 이후 의미심장 SNS 팔로우

코미디언 박나래에게 불법 의료시술을 해준 의혹을 받고 있는 이른바 '주사 이모' A씨의 최근 소셜 미디어 팔로우 목록이 화제가 되는 모양새다.

30일 연예계에 따르면, 현재 A씨의 소셜미디어 팔로우 목록엔 박나래를 비롯해 MBC TV '나 혼자 산다'에 출연 중이거나 출연한 연예인, 방송에도 자주 등장한 비뇨의학과 전문의 A씨와 의사 계정 두 개 그리고 SBS TV '궁금한 이야기 Y'와 '그것이 알고 싶다' 등이 포함돼 있다.

사진=SBS 제공

A씨가 지난 24일 '그것이 알고 싶다' 방송을 비롯 자신에 대한 의혹이 계속 제기되는 것에 대해 억울함을 토로한 직후라 해당 팔로우 목록에 대한 다양한 해석이 나오고 있다.

누리꾼들은 "의도적인 메시지 아닌가" "관심 표현일 뿐" 등 의견을 내놓고 있다.

A씨는 전날 자신의 소셜 미디어 게시글을 수정하며 "자극적인 가십으로 소비하지 말아 달라"고 청했다.

'그것이 알고 싶다'는 A씨를 둘러싼 불법 의료 행위 의혹을 조명했다. A씨 남편의 인터뷰도 전파를 탔다.

박나래는 병원이 아닌 곳에서 의사 면허가 없는 A씨로부터 약을 받거나 주사, 링거를 맞은 것으로 알려졌다.

박나래 외에도 다른 연예인들이 A씨로부터 진료를 받은 사실이 드러나면서 파장이 커졌다.

A씨에 대한 불법 의료 행위 의혹을 수사 중인 경찰은 지난달 31일 그녀의 출국을 금지했다.

<뉴시스>