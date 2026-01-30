[속보] “니들이 선출한 당 대표 퇴진시켜” 홍준표, 국힘 겨냥 ‘독설’

SNS에서 “정치 쓰레기 청소 못 하면 미래 없다”

홍준표 전 대구광역시장. 뉴시스

홍준표 전 대구광역시장은 국민의힘을 겨냥해 “호랑이 없는 골에 여우가 왕질 한다더니 중심 없이 여우들끼리 ‘니전투구’를 한다”고 쏘아붙였다.

홍 전 시장은 29일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “니들이 선출한 당 대표를 퇴진시키고 무슨 대안이 있느냐”며 이같이 날을 세웠다. 이어 “공천 보은하라고 국회의원 시켜준 것 아니다”라며 “하는 꼴이 망조가 들었다”고 개탄했다.

홍 전 시장의 탄식은 같은 날 국민의힘 중앙윤리위원회의 한동훈 전 대표 제명 처분 의결에 따른 것으로 보인다. 한 전 대표 가족들의 이른바 ‘당원 게시판 여론 조작’을 이유로 당 윤리위가 제명 처분을 내린 지 16일 만의 결정이다. 2024년 11월 촉발된 이 사태는 한 전 대표와 가족이 당 익명게시판에 윤석열 전 대통령 부부를 비난하는 게시글을 다수 올렸다는 의혹을 말한다.

제명에 따라 한 전 대표는 향후 5년간 최고위 의결 없이는 재입당이 불가능해 6월 지방선거와 재·보궐선거는 물론 다음 총선과 대선도 국민의힘 후보로 출마할 수 없다. 국회 소통관 기자회견에서 한 전 대표는 “저를 제명할 수는 있어도 국민을 위한 좋은 정치의 열망을 꺾을 수는 없다”며 “우리가 이 당과 보수의 주인이다. 절대 포기하지 말라”고 말했다.

윤석열 정부 초대 법무부 장관을 지낸 한 전 대표는 2023년 12월 국민의힘 비상대책위원장에 추대되며 정치에 입문했다. 입당과 동시에 당 지휘봉을 잡는 초고속 등판이었다. 이듬해 4·10 총선에서 국민의힘이 108석을 확보하는 데 그치면서 비대위원장에서 물러났던 그는 3개월 뒤 치러진 전당대회에서 62.8% 득표율로 당 대표에 선출, 비대위원장 사퇴 103일 만에 당의 수장으로 화려하게 복귀했다.

하지만 2024년 12월 3일 윤 전 대통령의 비상계엄 선포와 이후 탄핵 정국이 겹치면서 한 전 대표는 당시 여당 대표로서 책임을 지고 직에서 다시 물러났다.

홍 전 시장은 SNS에서 “장마 때 한강에 떠내려오는 정치 쓰레기들 청소 안 하면 그 당은 미래 없다”는 글로 거듭 심경을 대신했다.