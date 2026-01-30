'아파트' 로제, 올해 '그래미 어워즈' 퍼포머

K-팝 간판 걸그룹 '블랙핑크' 멤버 겸 솔로가수 로제가 올해 '그래미 어워즈' 무대에 오른다.

29일(이하 현지시간) 그래미 측은 로제가 오는 2월1일 미국 로스앤젤레스(LA) 크립토닷컴 아레나에서 열리는 '제 68회 그래미 어워즈'에서 공연한다.

로제. '글로벌 시티즌' 홈페이지 캡처

앞서 해당 시상식에서 공연한 팀으로는 글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS)이 있다.

로제는 이번 그래미 어워즈 3개 부문 후보에 올라 있다. 미국 팝스타 브루노 마스와 협업한 글로벌 히트곡 '아파트(APT.)'는 본상인 올해의 레코드와 올해의 노래를 비롯 '베스트 팝/듀오 그룹 퍼포먼스' 부문에 노미네이트됐다.

앞서 'K-팝 최대 기획사' 하이브(HYBE)가 미국 음반사 게펜 레코드와 협업해 제작한 '캣츠아이(KATSEYE)'가 이번 시상식 퍼포머로 확정됐다. 캣츠아이는 해당 시상식 2개 부문 후보다.

이와 별개로 글로벌 신드롬을 일으킨 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌)가 이번 시상식 5개 부문 후보로 지명돼 있다.

<뉴시스>