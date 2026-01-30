합수본, ‘당원 가입 의혹’ 신천지 압수수색… 첫 강제 수사

‘대선·총선 전 국민의힘 경선에 영향 목적’ 의혹

이른바 ‘정교 유착’ 의혹을 수사하는 검·경 합동수사본부(본부장 김태훈 대전고검장·사진)가 신천지예수교 증거장막성전(신천지)에 대한 강제수사에 착수했다. 이달 6일 합수본 출범 후 처음이다.

30일 법조계에 따르면 합수본은 이날 오전부터 경기 과천시 신천지 총회본부와 가평군 고성리 소재 평화연수원(평화의 궁전), 신천지 관계자들에 대한 압수수색을 진행 중이다.

신천지 이만희 총회장 등은 2021년 국민의힘 제20대 대선 경선과 2024년 국민의힘 22대 총선 경선 결과에 영향을 미칠 목적으로 신도들을 국민의힘 책임당원으로 가입하도록 강제한 혐의를 받고 있다.

이날 압수수색영장에는 이 총회장 등이 정당법 위반과 업무방해 혐의 피의자로 적시된 것으로 알려졌다.

앞서 합수본은 신천지 전직 간부들 조사에서 신천지가 ‘필라테스’라는 이름의 프로젝트 아래 신도들의 당원 가입을 독려했고, 이에 따라 신도 수만명이 국민의힘에 책임당원으로 가입했다는 진술을 확보했다.

코로나19 시기 경기도의 강제 역학조사와 경찰 수사 이후 진보 진영과 신천지가 적대 관계가 됐는데, 이에 보수 진영을 통해 정치권에 영향력을 행사하려 했다는 증언도 있었다.

합수본은 그간 신천지에서 탈퇴한 전직 간부들을 여러 차례 불러 조사하면서 이 총회장과 관계자들의 녹취록, 신도들이 받은 당원 가입 지시 내용 등 자료를 확보한 것으로 전해졌다.

신천지 측은 정당 가입과 경선 개입 등 의혹이 모두 사실이 아니라는 입장이다. 신천지는 입장문에서 “성도들의 동의하에 교인 명부 제공 의사가 있다”며 “성도 명부와 더불어민주당 및 국민의힘을 포함한 각 정당의 당원 명부에 대해 동시에 공동 조사를 실시하라”고 촉구했다.