박효신, 7년 만에 단독 콘서트… "드디어 대장이 돌아왔다"

박효신이 7년 만에 단독 콘서트를 개최한다. 유튜브 채널 'Jellyfishenter' 영상 캡처

가수 박효신이 약 7년 만에 단독 콘서트로 팬들과 만난다.

박효신은 30일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 단독 콘서트 ‘박효신 라이브 에이 앤 이 2026(박효신 LIVE A & E 2026)’을 개최한다는 소식이 담긴 티저 포스터를 공개했다.

공개된 티저 포스터에 따르면, ‘박효신 라이브 에이 앤 이 2026’은 4월 4~5일과 11일 오후 6시 20분 인천문학경기장 주경기장에서 펼쳐진다. 포스터에는 ‘We’re gonna be together in O, A & E’라는 문구가 적혀있어 무엇을 의미하는지 궁금증을 자아냈다.

‘박효신 라이브 에이 앤 이 2026’ 포스터. 허비그하로 제공

이번 콘서트 ‘박효신 라이브 에이 앤 이 2026’은 지난 2019년에 진행된 ‘박효신 LIVE 2019 LOVERS : where is your love?’ 이후 약 7년 만에 열리는 단독 콘서트로, 콘서트 개최 소식이 전해지자 그의 공연을 기다려온 팬들의 열띤 반응이 쏟아졌다.

특히, 박효신은 오는 3월 발매를 목표로 새 앨범 준비에 박차를 가하고 있다. 2024년 12월에 발표한 ‘히어로’(HERO) 이후 약 1년 3개월 만에 선보이는 신보이기에 더욱 이목이 집중된다.

박효신은 새 앨범 발매 이후 4월 단독 콘서트를 통해 오랜만에 팬들과 마주하며, 새로운 음악과 무대로 팬들과 특별한 추억을 쌓을 전망이다.

가수 박효신. 허비그하로 제공

박효신은 독보적인 가창력과 섬세한 감성으로 다수의 메가 히트곡을 탄생시키며 대중음악계를 대표하는 최정상급 보컬리스트의 위상을 증명해 왔다.

오랜 기다림 끝에 열리는 공연인 만큼 박효신이 이번 콘서트를 통해 어떤 모습을 보여줄지 팬들의 높은 기대와 관심이 쏠리고 있다. 박효신의 컴백 소식에 팬들은 “드디어 대장이 컴백한다”, “7년 동안 버틴 보람이 있다”, “아직도 야생화만 들으면 눈물이 나” 등 그의 컴백에 기대감을 표했다.

한편, ‘박효신 LIVE A & E 2026’ 티켓 오픈과 관련한 자세한 내용은 30일 오후 7시 멜론티켓과 공식 홈페이지 PARKHYOSHIN.COM을 통해 공지된다.