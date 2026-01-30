日 조기총선, 추위·폭설과의 싸움… SNS 활용 선거전 활발

다음달 8일 치러지는 일본 중의원(하원) 선거는 여러모로 이례적이다. 일단 지난 23일 해산한지 16일 만에 이뤄지는 ‘초단기간 승부’다. 해산부터 선거까지 전후 역사상 가장 짧은 기간이다.

중의원이 4년 임기의 3분의 1도 안 지난 454일 만에 해산했는데, 이는 역대 세 번째로 짧은 재직 기간이다.

지난 26일 눈이 많이 쌓인 일본 후쿠이현의 한 총선 게시판 앞을 남성이 지나가고 있다. 후쿠이=교도로이터연합뉴스

정기국회 초반 해산은 60년 만, 1월 해산은 36년 만이다. 일본에서는 회계연도가 4월부터여서 연초 정기국회 때 예산안을 심의한다. 국민 생활과 직결되는 예산안 처리를 앞두고 중의원을 해산하는 일은 좀처럼 없다.

이번처럼 연초에 해산해 선거를 치르게 되면 또다른 문제점이 발생한다. 바로 추위와 폭설이다. 선거운동에 어려움이 생기고, 투표장으로 가기도 힘들어진다.

후보자들은 방한을 단단히 한 상태에서 마이크를 잡고 선거 홍보물을 나눠주지만 유세 현장에 청중이 모이기 어렵고, 투표율에 영향을 줄 우려도 있어 추위가 각 진영의 골칫거리가 되고 있다고 마이니치신문이 30일 전했다.

현내 각지 기온이 영하로 내려간 29일 가나가와현. 가와사키시 미야마에구의 역 앞의 거리 연설은 원래 예정보다 단축됐다. 후보자는 “특히 고령자는 추위 때문에 외출이 어렵고 사람이 모이지 않는다”고 토로했다.

자원봉사 형태로 선거운동을 돕는 70대 남성은 홍보전단 배포 역할을 맡았지만 장갑을 끼지 않는다. “상대방에게 실례가 되기 때문”이라고 그는 말했다. 그는 “겨울의 선거는 괴롭다”며 “행인이 손을 주머니에 넣고 있어서 전단지를 안 받고 지나가는 경우도 많다”고 말했다.

가나가와현 후지사와시에서 가두연설을 듣던 70대 여성은 마이니치에 “왜 이렇게 추울 때 선거를 하는 걸까”라며 “시기를 더 신중히 선택했어야 한다”고 말했다.

눈이 많이 내리면 어려움이 가중된다. 이와테현에는 최근 평년 대비 두세 배 많은 눈이 내렸다. 기타아키타시 아니아이가 151㎝, 센보쿠시 가쿠노다테 129㎝ 등이다. 한 캠프 관계자는 FNN방송에 “길 상태가 나쁘고 대중교통 운행에도 차질이 생겨서 거리 유세를 언제 하는 게 좋은지 판단하기가 어렵다”고 토로했다.

자민당 소속 스즈키 노리카즈 농림수산상이 최근 페이스북에 자신의 선거 포스터 주변이 눈으로 하얗게 덮인 사진을 올렸다. 그는 “겨울이 되니 소매를 걷어붙이는 모습으로 찍는 게 아니었다는 후회가 든다”며 “포스터 설치해 주시는 여러분, 겨울에는 눈 속에서, 여름에는 더운 날씨에, 정말 감사드린다”고 했다. 스즈키 장관 페이스북 캡처

거리 연설은 되도록 짧게 하고 실내 유세를 늘리는 방식으로 대처하는 경우도 늘고 있다. 상황이 이런 만큼 소셜미디어를 활용한 선거전이 활발해지고 있다는 분석도 나온다. 날씨가 좋은 날을 골라 사전투표를 하는 유권자도 많아지리라는 전망이다.

야마가타현 2구에서 스즈키 노리카즈 농림수산상과 맞붙은 국민민주당 기쿠치 다이지로 후보는 “다카이치 총리는 설국(雪國)의 광경은 생각지도 않은 채 자신이 총리로 적합한지 아닌지, 단지 그것만 물으려고 하고 있다”고 비판했다.