진태현, ‘이숙캠’ 녹화 스트레스 고백…“아이들 피해 입으면 힘들어”

배우 진태현이 JTBC 예능 프로그램 ‘이혼숙려캠프’에 출연하며 겪는 고충을 털어놨다.

tvN STORY ‘남겨서 뭐하게’ 방송화면 캡처

진태현은 지난 29일 방송된 tvN STORY 예능 ‘남겨서 뭐하게’에 아내인 배우 박시은과 함께 출연했다. 이날 방송에서 그는 ‘이혼숙려캠프’ 출연 소감과 함께 기억에 남는 사례들을 전했다.

진태현은 프로그램과 관련한 질문에 “매 기수, 매 부부가 다 놀랍다”며 “남편이 나와서 아내에게 욕을 하면 다음 날 내가 그 남편 역할을 연기해야 한다”고 말했다. 이어 “심리극을 위해 욕설을 계속 연습해야 하니까 굉장히 힘들다. 녹화가 끝나면 스트레스를 많이 받는다”고 고백했다

tvN STORY ‘남겨서 뭐하게’ 방송화면 캡처

그는 촬영 중 가장 힘든 순간에 대해 “부부 문제로 아이들에게 피해가 가는 경우”를 꼽았다. 진태현은 “그런 사연들은 촬영하면서도 정말 힘들다”며 안타까움을 드러냈다.

특히 기억에 남는 사연으로는 아내에게 지나치게 잔소리를 하는 한 남편의 사례를 언급했다. 그는 “본인의 영정 사진을 보며 유서를 낭독하는 심리극이 있었는데, 아내분이 그 사진을 보고 ‘아무 힘이 없어 보여요’라고 말하더라”고 전했다.

이어 “그때 남편에게 아내를 꽃처럼 대해주라고 이야기했다. 아내를 그냥 ‘아내’로만 대하는 경우가 많다. 아내이기 전에 내 여자라는 걸 잊는 것 같다”고 말했다.

tvN STORY ‘남겨서 뭐하게’ 방송화면 캡처

진태현은 부부들이 이혼을 고민하게 되는 이유에 대해서도 자신의 생각을 밝혔다. 그는 “정답은 나와 있는데 자기밖에 모르는 경우가 많다”며 “결혼하면 아내와 남편이 먼저여야 하는데, 자신의 감정이 앞서다보니 소통이 안 된다. 그게 쌓이고 쌓여 결국 이혼숙려캠프까지 오게 된다”고 설명했다.

결혼에 대한 개인적인 견해도 덧붙였다. 그는 “정서적으로나 경제적으로나 모든 면에서 독립이 되지 않으면 결혼을 추천하지 않는다”며 “가정이라는 울타리가 있는데, 그 안에 또 다른 울타리를 치면 안 된다”고 강조했다.