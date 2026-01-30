한은 총재 "환율 급등 이유 정말 의아…국민연금 환헤지 늘려야"

"국민연금 해외투자 축소로 200억달러 이상 달러 수요 감소"

이창용 한국은행 총재는 지난 연말연시 원/달러 환율이 1,480원 가까이 오른 것과 관련, "역사적으로 높은 경상수지 흑자를 고려하더라도 정당화하기 어려웠다"고 말했다.



이 총재는 지난 28일 홍콩에서 열린 '글로벌 매크로 컨퍼런스'에서 얀 하치우스 골드만삭스 수석 이코노미스트와 대담 중에 "원화가 적정하다고 생각하는 것보다 훨씬 더 많이 평가절하되기 시작한 이유를 되돌아보면 정말 의아했다"며 이같이 말했다.

이창용 한국은행 총재가 29일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 확대거시경제금융회의에 참석하고 있다. 연합뉴스

한은은 이 대담을 30일 유튜브 채널을 통해 공개했다.



이 총재는 당시 환율 급등 배경에 대해 "일종의 '풍요 속의 빈곤'"이라며 "수출 호조 등으로 달러가 풍부했지만, 사람들이 달러를 현물 시장에 팔기를 꺼렸기 때문"이라고 분석했다.



이어 "개인과 국민연금, 기관투자자를 포함한 국내 투자자들은 원화 가치가 더 하락할 것으로 봤다"며 "이런 기대 심리에 대응하기 매우 어려웠다"고 돌아봤다.

29일 서울 중구 우리은행 본점 딜링룸 전광판에 증시 현황이 표시되어 있다. 뉴스1

특히 "국민연금 해외 투자 규모가 우리 외환시장 규모에 비해 상당히 커졌다"며 "이는 원화가 평가절하될 것이라는 기대를 계속 창출하고, 그 기대는 개인 투자자들이 다시 해외 투자를 선호하게 했다"고 지적했다.



이 총재는 "최근 국민연금이 올해 해외 투자 규모를 절반으로 축소하겠다고 밝혔다"며 "이는 최소한 200억달러 이상의 달러 수요 감소를 의미한다"고 평가했다.



그러면서 "현재 국민연금 환 헤지 비율 목표는 0%"라며 "경제학자로서 사견으로 말이 안 된다. 헤지 비율을 높여야 한다고 생각한다"고 밝혔다.



그는 "다른 헤지 수단이나 달러 자금 조달원도 확보해야 한다"며 "국민연금의 달러 표시 채권 발행 허용 여부를 논의 중으로, 아마 3∼6개월 내 한국 외환시장 구조에 변화가 있을 것"이라고 덧붙였다.



이 총재는 올해 한국의 경제성장률과 관련, "가장 중요한 성장 동력은 반도체, 방산, 자동차, 조선업 수출"이라며 "특히 반도체 산업, 인공지능(AI) 관련 수출이 상당히 강세"라고 말했다.



물가에 대해선 "환율이 1,470∼1,480원 선에서 장기간 머무르면 물가상승률 전망치를 더 높여야 할지도 모른다"면서도 "올해 물가를 2% 안팎으로 유지할 수 있을 것"이라고 예상했다.



그는 이른바 'K자형 회복'을 언급하면서 "많은 사람이 중앙은행에도 책임을 묻는다"며 "그러나 금리는 이런 문제를 해결하는 데 적절한 수단이 아니라 생각한다"고 말했다.



이 총재는 또 가계부채와 관련, "우리는 정부와 함께 국내총생산(GDP) 대비 가계부채 비율을 80%까지 계속 낮추려는 목표를 갖고 있다"고 설명했다.



이어 "지금처럼 대출 제한 중심의 정책을 지속한다면 수도권 집값이 계속 오를 것"이라며 "정부는 공공임대주택 공급 확대 같은 다른 해결책을 내놔야 한다"고 주문했다.

