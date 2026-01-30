고위공직자 362명 재산공개… 조현 22억 원, 노재헌 530억 원 ‘1위’

지난해 9월 국가정보관리원 화재 여파로 미뤄졌던 고위공직자 재산 공개가 4개월 만에 이뤄졌다.

정부공직자윤리위원회는 30일 관보를 통해 지난해 7월 2일부터 11월 1일까지 취임, 승진, 퇴임 등의 신분 변동이 있는 고위공직자 362명의 재산을 공개했다.

조현 외교부장관. 연합뉴스

조현 외교부 장관은 본인과 배우자, 어머니 명의로 21억9천907만원의 재산을 신고했다. 재산 내역은 본인과 배우자 공동명의의 서울 용산구 이촌동 아파트(13억9606만원)와 본인 명의의 서울 용산구 이촌동 아파트 전세권(11억원) 등이다. 본인과 배우자, 어머니가 보유한 예금 6143만원, 배우자 명의 증권은 1억5512만원, 본인과 배우자 명의 채무는 7억2155만원 등도 포함됐다.

박윤주 외교부 1차관은 24억 3656만원, 김진아 2차관은 12억 3864만원을 신고했다.

노재헌 주중대사. 연합뉴스

이번 재산 공개 대상자 가운데 재산이 가장 많은 현직자는 외교부 소속인 노재헌 주중대사다. 노태우 전 대통령 장남인 노 대사는 530억4462만원의 재산을 신고했다.

노 대사는 본인 명의의 서울 서대문구 연희동 복합건물(19억7588만원)과 서울 용산구 이태원동 복합건물(55억원), 서울 종로구 구기동 단독주택(28억원), 서울 용산구 동빙고동 다세대주택 전세권(10억2000만원) 등을 신고했다.

어머니 명의의 서울 서대문구 연희동 단독주택(18억2500만원)과 오피스텔(8300만원), 본인 명의의 대구광역시 동구 토지(11억626만원)도 있다.

본인과 어머니, 장남과 차남 명의의 예금은 약 126억1859만원, 본인과 어머니, 장남 명의의 증권은 약 213억2247만원으로 집계됐다. 롤렉스 시계와 서양화, 동양화 등도 재산으로 신고했다.

이혁 주일본대사는 81억2725만원, 강경화 주미국대사는 55억7912만원, 이석배 주러시아대사는 49억7847만원, 차지훈 주유엔대사는 41억8923만원을 신고했다.