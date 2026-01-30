뮤엠폴리오, 론칭 1년 만에 전국 지정 학원 700호 돌파… 교육 시장 변화 주목

변화하는 입시 환경 속 학원 운영 지원 사례로 부각

뮤엠교육의 뮤엠폴리오가 론칭 1년 만에 전국 지정 학원 700호를 돌파하며 교육 시장에서 확산세를 보이고 있다.

뮤엠교육은 이번 성과가 브랜드 인지도는 물론 신뢰도 제고에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대하고 있다.

뮤엠폴리오는 문해력과 사고력 강화를 목표로 한 초등 국어·논술 프로그램이다. 론칭 이후 전국 700호 지정 학원을 돌파했으며, 이는 학원 운영자와 학부모의 관심이 확대되고 있음을 보여준다. 교과 학습과 글의 의미 파악, 저자의 의도 파악에 어려움을 겪는 학생들에게 활용될 수 있으며, AI 시대에 필요한 관련 역량 강화를 목표로 한다.

뮤엠교육 관계자는 “뮤엠폴리오 700호 돌파는 외형적 성과를 넘어 학원장들이 변화하는 입시 환경에 대응하고 운영 측면의 대안으로 프로그램을 선택했다는 점에서 의미가 있다”며 “학부모에게는 교육적 가치를, 운영자에게는 차별화된 운영 지원 모델로 활용될 수 있다”고 밝혔다.

뮤엠폴리오는 형식, 내용, 가치, 분석 읽기로 이어지는 15단계 독서법을 통해 학생들이 작가의 관점과 맥락을 이해할 수 있도록 훈련한다. 이러한 체계적인 접근은 모든 교과의 핵심인 문해력 강화를 바탕으로 전 과목 학습 전반의 읽기 이해 역량 향상을 목표로 한다. 뮤엠교육은 기존 학원에 도입 가능한 전문 국어 프로그램을 제공한다는 점을 특징으로 제시했다.

뮤엠교육 관계자는 “뮤엠폴리오는 단순한 교육 프로그램을 넘어, 학원과 학부모, 학생 모두가 상생할 수 있는 모델로 자리 잡았다”며 “앞으로도 지속적인 연구 개발을 통해 더 나은 교육 환경을 제공할 것”이라고 밝혔다. 또한 “700호 돌파는 시작에 불과하며, 앞으로 더 많은 학원과 학생들이 뮤엠폴리오를 통해 성장할 수 있기를 기대한다”고 덧붙였다.

한편, 뮤엠폴리오에 대한 자세한 정보는 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다. 뮤엠교육은 전국 지정 학원 확대를 위한 가맹 문의를 받고 있으며, 학원 운영자와 예비 창업자들을 위한 지원 프로그램도 제공하고 있다.

뮤엠교육은 국내 유아와 초등학생을 대상으로 한 교육 전문 기업으로, ‘뮤엠영어’, ‘뮤엠영어 키즈’, ‘뮤엠폴리오’ 등의 브랜드를 운영하고 있다.