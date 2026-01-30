'솔로지옥' 이관희, 홍진경에 "연애 모르면서 훈수 두는 게" 무례 발언

'솔로지옥3'에 출연했던 이관희가 '솔로지옥' MC 홍진경을 향해 무례한 발언을 쏟아냈다. 유튜브 채널 '농구선수갓관희' 영상 캡처

‘솔로지옥3’에 출연했던 이관희가 ‘솔로지옥’ MC 홍진경을 향해 무례한 발언을 쏟아내 네티즌들의 질타를 받고 있다.

지난 27일 유튜브 채널 ‘농구선수간관희’에는 ‘솔로지옥5 리뷰 같이 볼 사람?’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 이관희는 자신과 함께 ‘솔로지옥3’에 출연했던 윤하빈과 ‘솔로지옥5’를 시청하며 리뷰를 하는 콘텐츠를 진행했다.

이 과정에서 이관희는 MC 홍진경의 멘트를 언급하며 “진경 누나는 연애도 잘 모를 것 같다”며 “저기서 연애 훈수를 두고 있는게 화가 난다”고 공개적으로 홍진경을 비난했다.

홍진경을 향해 강도 높은 비난을 한 이관희. 유튜브 채널 '농구선수갓관희' 영상 캡처

그러면서 함께 출연한 윤하빈에게 의견을 물었는데, 윤하빈은 “결혼도 하고 아이도 있으신 거 아니냐”고 선을 그었지만 이관희는 이에 그치지 않고 “결혼하면 나보다 나은 거냐”며 “나도 결혼할 거다”라고 말했다.

당황한 윤하빈은 “(홍진경의 연애 경험이) 옛날 일이었을 테니까”라고 말했지만 이관희는 “내 생각에는 한해 씨, 덱스 씨, 다희 누나 다 인정한다. 그런데 진경 누나는 이해를 잘 못하겠다”며 “연애를 나보다 더 잘할 거라고 생각하지 않는다”고 수위 높은 발언을 이어갔다.

홍진경에게 무례한 발언을 하는 이관희. 유튜브 채널 '농구선수갓관희' 영상 캡처

“이에 대해 어떻게 생각하냐”는 이관희의 질문에 윤하빈은 “저와는 무관한 이야기다. 저는 존중한다. 자기만의 스타일이 있는 것이다”라며 중재에 나섰으나 이관희는 “진경 누나, 잘 좀 해라. 재미없다”고 훈계하는 듯한 말을 뱉었다.

이관희의 발언은 지난 29일 온라인 커뮤니티에 올라온 후 논란이 불거졌다. 네티즌들은 “너무 무례하다”, “선을 넘은 발언이고 본인은 재밌다고 말했겠지만 유쾌하지도 않다”, “입을 조심해야 할 것 같다”, “가볍게 말하는 게 보기 안 좋다” 등 비판 여론을 쏟아내고 있다.

이관희의 유튜브 영상에도 유사한 내용의 댓글이 달리고 있지만, 영상이 업로드된 지 4일이 지난 지금까지 그는 어떠한 해명이나 사과 등을 하지 않고 있다.

한편, 홍진경은 ‘솔로지옥’ 시리즈를 시즌1부터 시즌5까지 이끌어 온 고정 패널이다. 그는 특유의 관찰력과 심리 분석으로 시청자들이 더 쉽게 프로그램에 다가설 수 있도록 하는 MC라는 평을 들어왔다.