해군 강감찬함, 인도서 미·일 등과 해상훈련…해양안보 협력 강화

해군 구축함인 강감찬함이 미국·일본 등 여러 나라 해군과 함께 인도 해역에서 열리는 해상 훈련에 참가한다.

해군은 다음달 17일부터 인도 국제관함식과 다국간 연합 해상훈련인 ‘밀란(MILAN)’ 훈련에 4400톤급 구축함인 강감찬함(DDH-II)과 대표단을 파견한다고 30일 밝혔다. 해군은 이번 참가로 각국 해군과의 협력을 강화하고, K-방산 홍보에 나설 계획이다.

해상 기동 중인 대한민국 해군의 강감찬함(DDH-II). 해군 제공

인도 국제관함식은 각국 해군 함정이 한자리에 모이는 행사다. ‘해양을 통한 단결’을 주제로, 인도 동부 비사캬파트남 일대에서 다음달 17일부터 19일까지 열린다. 주최국인 인도를 포함해 미국, 영국, 일본, 호주 등 20개국 함정이 참가한다.

관함식이 끝난 뒤에는 같은 해역에서 밀란 훈련이 다음달 19일부터 25일까지 이어진다. 밀란 훈련은 ‘만남’, ‘통합’을 의미하는 힌디어다. 1995년 처음 시작돼 올해로 13번째를 맞는다. 한국 해군은 2022년 2500톤급 호위함 광주함(FFG)을 처음 파견했다. 이번이 두 번째 참가다.

강감찬함은 이날 제주 해군기지에서 출항했다. 강간참함은 해군기동함대사령부 소속 구축함이다. 적의 잠수함과 항공기를 탐지·요격할 수 있는 능력을 갖춘 해군의 주요 전투함이다.

훈련 기간 강감찬함은 대함·대공 사격 훈련과 함께 해상 보급 훈련, 해상 보급 훈련, 헬기 이·착함, 전술 기동 등 다양한 연합 훈련을 받을 예정이다.