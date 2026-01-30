검색 형태 진화한 피싱… 네이버, 피싱유포 사이트 566개 차단

네이버가 최근 21개월간 피싱 사이트를 사전 탐지해 500개가 넘는 사이트를 차단한 것으로 나타났다.

30일 네이버가 2024년 1월∼지난해 9월 자사 서비스를 겨냥한 피싱 공격을 분석·정리한 사례집에 따르면 네이버는 자체 개발한 피싱 감지·모니터링 시스템을 통해 탐지한 566개의 검색 피싱 유포 사이트를 차단했다.

사진=게티이미지뱅크

이는 피싱 수법이 공공 기관 사칭이나 계정 보안 위협을 내세운 기존 스팸 유포방식을 넘어 최근 검색 결과와 간편 로그인 등을 악용하는 형태로 진화한 데 따른 대비책으로 취해진 것이다.

네이버는 이번 사례집을 통해 진화하는 피싱 공격 방법에 대한 대응책 마련, 종합적 방어 전략도 공개했다.

네이버는 또 피싱 데이터 수집 모듈로 간편 로그인 피싱 페이지 정보를 수집하고 이를 제휴사에 통보해 신속히 제거할 수 있도록 지원했다.

또 신규 피싱 수집 모듈을 개발하는 한편 이용자들에게 상시 주의 안내와 인식 제고 캠페인을 진행 중이다.

허규 네이버 리더는 “앞으로는 실시간 피싱 데이터 공유 체계를 마련하고 제도적 지원을 통해 협력 기반 보안 대응 생태계 구축에 노력하겠다”고 말했다.