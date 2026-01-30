"일찍 좀 다닙시다" 장원영 지각 누명 벗었다… 대행사 측 “콜사인 지연”

장원영이 포토 행사에서 포즈를 취하는 모습. 한윤종 기자

그룹 아이브(IVE) 멤버 장원영이 최근 불거진 브랜드 행사 지각 논란에 대해 누명을 벗었다.

지난 29일 장원영은 서울 성수동에서 진행된 한 브랜드의 포토 행사에 참석했다. 이날 공지된 시간보다 늦은 시간에 장원영이 모습을 드러냈고, 사진 촬영이 끝나고 퇴장하는 장원영에게 한 남성이 “원영 씨, 일찍 좀 다닙시다”고 말했다.

이 발언을 들은 장원영은 뒤를 한번 돌아보며 당황한 듯한 반응을 보였다. 현장에서는 웃음소리와 ‘사이다’등의 발언이 이어졌다고 전해진다.

해당 장면이 담긴 영상은 ‘지각하자 기자에게 혼난 장원영’ 등 제목의 콘텐츠로 제작되며 온라인을 통해 빠르게 확산했다.

그러나 이는 장원영 개인의 문제가 아닌 행사 운영 과정에서 발생한 누명으로 밝혀졌다. 논란이 커지자 대행사 택시 측은 이날 입장문을 통해 오해를 바로잡았다.

이어 "브랜드에서 장원영에게 안내한 도착 시각은 11시 30분이었고, 장원영은 11시 25분까지 행사장 바로 앞에 도착해 대기 중이었다"며 "행사 운영 담당자가 행사장 앞 주차가 불가한 상황이라며 장원영 측에 대기를 요청했고, 이에 따라 장원영이 10분가량 대기하며 콜사인을 기다리고 있던 상황"이라고 설명했다.

콜사인이 지연되면서 장원영은 최초 안내받은 시각보다 5분 늦은 오전 11시 35분에 콜사인을 받고 포토 행사에 등장하게 됐다.

또 입장문을 통해 “추운 날씨 속에서 기다리신 취재진 여러분께 사과드리며, 사실과 다른 정보로 아티스트에게 피해를 끼친 점 또한 유감스럽게 생각한다”고 전했다.

소식을 접한 누리꾼들은 댓글을 통해 ‘장원영이 사과할 게 아니었네’, ‘더 이상 욕 안 먹었으면 좋겠다’고 누명 썼던 장원영을 위로했다.