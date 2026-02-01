삐아, 2월 올영PICK ‘애플 에디션’ 2월 1일 올리브영 선런칭

올리브영 한정 기획세트 5종 출시

뷰티 브랜드 삐아(BBIA)가 ‘2월 올영PICK’ 브랜드로 선정되며, 2월 1일 신제품 ‘애플 에디션’을 올리브영에 선런칭하고 한정 기획세트를 선보인다.

이번 애플 에디션은 2026 S/S 시즌을 맞아 ‘풋사과’와 ‘햇사과’ 두 가지 무드를 핵심 콘셉트로 구성했다. 사과의 이미지를 메이크업 컬러로 풀어냈으며, 핑크 톤부터 레드 톤까지 다양한 룩을 연출할 수 있도록 구성했다.

올리브영 한정 기획세트는 ‘오버 글레이즈’, ‘레디 투 웨어 아이 팔레트’, ‘레디 투 웨어 다우니 치크’, ‘누디 슬림 아이라이너’, ‘라스트 오토 젤 아이라이너’ 5종으로, 2월 올영PICK 프로모션 기간 동안 올리브영 온·오프라인 채널에서 한정으로 만나볼 수 있다.

투명감 있는 컬러 표현과 플럼핑 효과를 내세운 ‘오버 글레이즈’는 애플 에디션으로 16 ‘풋사과당’, 17 ‘햇사과당’과 함께 GWP ‘싱그럽당’을 신규 컬러로 선보인다. 특히 ‘싱그럽당’은 기존 오버 글레이즈 대비 플럼핑 효과가 더 높은 제품으로, 겹쳐 바르면 볼륨감을 강조한 립 표현을 돕는다는 설명이다.

올리브영 한정 오버 글레이즈 기획세트는 본품과 오버 글레이즈 미니를 함께 증정하며, 16 ‘풋사과 당’이 포함된 풋사과 기획세트 구매 시 ‘싱그럽당 미니’를, 17 ‘햇사과당’이 포함된 햇사과 기획세트 구매 시 ‘11 앵두퐁당 미니’를, 기존 베스트 컬러인 06 ‘땅콩당’이 포함된 땅콩버터사과 기획세트 구매 시 ‘12 사과당 미니’를 증정한다.

‘레디 투 웨어 다우니 치크’는 소프트한 무화과 핑크 컬러 ‘13 다우니 풋사과’와 비비드 애플 레드 컬러 ‘14 다우니 햇사과’가 신규 컬러로 추가됐다. 13 ‘다우니 풋사과’ 기획세트 구매 시 ‘06 다우니 피그 미니’를, 14 ‘다우니 햇사과’ 구매 시 ‘01 다우니 핑크 미니’를 증정한다. 미니 사이즈의 ‘레디 투 웨어 다우니 치크 미니’는 이번 애플 에디션에서 최초로 선보이며, 기획세트 구매 시 만나볼 수 있다.

‘레디 투 웨어 아이 팔레트’는 애플 에디션 신규 컬러 ‘11 애플 블러쉬’를 선보이며, 기획세트 구매 시 섀도우 블렌딩 브러쉬를 증정한다. 애플 블러쉬는 풋사과·햇사과 무드에 맞춘 데일리 6구 섀도우 팔레트다.

‘누디 슬림 아이라이너’는 1.5mm 초슬림 심을 적용한 아이라이너다. 애플 에디션 올리브영 한정 기획세트로 ‘07 누 피그’ 컬러를 구매하면 라스트 오토 젤 아이라이너 ‘08 엔젤’을 증정한다. ‘07 누 피그’는 자연스러운 음영 연출에, ‘08 엔젤’은 은은한 펄 연출에 적합하다. ‘라스트 오토 젤 아이라이너 1+1 기획세트’는 기존 베스트 컬러인 ‘11 리넨 베이지’와 ‘20 모브 번’ 구성으로 선보인다.

삐아 ‘애플 에디션’은 2월 한 달간 올리브영 온·오프라인에서 진행되는 ‘올영PICK’ 프로모션을 통해 판매된다. 특히 2월 첫째 주(2/1~2/8)에는 최대 26%의 할인 혜택이 적용된다. ‘오버 글레이즈’는 정가 16,000원에서 26% 할인된 11,700원에, ‘레디 투 웨어 아이 팔레트’는 21% 할인된 15,700원에 구매 가능하다. 이 외에도 ‘누디 슬림 아이라이너 기획세트’는 20% 할인가로, ‘레디 투 웨어 다우니 치크’는 17% 할인가로, ‘라스트 오토 젤 아이라이너 1+1 기획세트’는 7% 할인가에 선보인다.

삐아 관계자는 “이번 ‘애플 에디션’은 풋사과부터 햇사과까지의 두 가지 무드를 하나의 컬렉션으로 구성했다”며 “2월 올영PICK 기간에만 만날 수 있는 한정 기획 세트와 혜택을 통해 제품과 프로모션을 확인해보길 바란다”고 전했다.