‘세계에서 AI 가장 잘 쓰는 나라 구현’… 국방부, AI 대전환 나선다

독자 인공지능(AI) 모델을 기반으로 한 국방 AI 모델 개발이 추진된다.

국방부와 과학기술정보통신부, 국가인공지능전략위원회는 30일 국방 AI 전환(AX) 정책간담회를 열고 국방 분야 AX를 위한 협력 방안을 논의했다. 간담회에는 이두희 국방부 차관과 류제명 과기정통부 2차관, 임문영 국가AI전략위 부위원장 등이 참석했다.

국방 분야에서 AI의 쓰임새가 확대되고 있다. 세계일보 자료사진

이번 논의는 정부가 추진 중인 ‘세계에서 AI를 가장 잘 쓰는 나라 구현’과 ‘국방 환경 변화에 대비한 정예 군사력 건설’이라는 국정과제와도 맞닿아 있다.

논의 핵심은 국방 분야에 특화된 ‘독자 AI 파운데이션 모델’을 구축하겠다는 구상이다. 단순히 민간 AI 기술을 도입하는 데 그치지 않고, 군이 자체적으로 활용할 수 있는 AI 기반을 만들겠다는 의미다.

이를 위해 정부는 올해 1분기 중 국방 분야 공개 데이터를 민간 정예 AI팀에 제공해 모델 고도화를 추진한다. AI 학습·추론에 필요한 첨단 그래픽 처리장치(GPU) 등 컴퓨팅 인프라 지원도 강화할 계획이다.

국방부는 국방 AX를 AI 보조 활용에 그치는 단계가 아닌 군의 일하는 방식과 작전 개념 자체를 AI 중심으로 재설계하는 전환으로 규정하고 있다. 이두희 국방부 차관은 “현시점은 AI 발전의 골든타임”이라며 “국방 분야 전반에 AI를 단계적으로 도입하는 국방 AX는 궁극적으로 국가 AI 발전에 기여할 것”이라고 설명했다.