어르신 ‘굿샷’ 소리에 활력이… 석계역 스크린 파크골프장 2월2일 정식개장

서울교통공사와 성북구 ‘맞손’

“접근성 좋아 편리… 확대되길”

서울 지하철 6호선 석계역에 시범운영된 스크린 파크골프장이 다음달 2일 정식 개장한다. 시범 운영 기간 동안 방문한 주민들은 “접근성이 좋아 이용하기 편리하다”, “다른 유휴공간에도 확대되길 바란다”며 긍정적인 반응을 보였다.

서울교통공사는 성북구와 손잡고 지하철 역사 내 유휴공간을 활용해 6호선 석계역에 ‘지하철 스크린 파크골프장’을 조성했다고 30일 밝혔다. 지난해 12월30일부터 시범 운영해온 6호선 석계역 ‘스크린 파크골프장’은 29일 개소식을 열고 다음달 2일부터 시민들에게 정식으로 문을 연다.

최근 시니어 세대를 중심으로 선풍적인 인기를 끌고 있는 ‘파크골프’는 도심 내 부지 확보에 어려움이 있었다. 또 파크골프장이 조성되어 있더라도 날씨 영향으로 이용에 제약이 많았다. 이에 공사는 어르신 여가 복지 향상을 위해 성북구와 협력해 날씨 영향에 자유로운 역사 내 공실 상가를 활용해 6호선 석계역에 스크린 파크골프장으로 조성했다.

공사는 앞으로도 역사 내 공실 상가를 활용한 스크린 파크골프장 조성을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다. 용산구와 협력해 조성 중인 삼각지역 ‘스크린 파크골프장’도 오는 3월경 개장을 앞두고 있다. 아울러 공사는 지난 12월 동작구와 업무협약을 맺고 상도역에 스크린 파크골프장 등 여가·복지시설을 조성하기로 했다.

한편 공사는 ‘육각형 상가’라는 공공성과 트렌드를 모두 반영한 상가 활성화 전략을 세우고 △이동노동자 쉼터 △어르신 일자리 공방 △청년 팝업스토어 등 역사 내 유휴공간을 활용한 생활밀착형 시설을 확대하고 있다.

김봉철 서울교통공사 전략사업본부장(직무대행)은 “지하철 역사 내 공실 상가를 활용한 스크린 파크골프장 조성은 지하철 역사가 일상 속 여가·복지 거점으로 진화했다는 점에서 의미가 있다”며 “앞으로도 지하철이 단순한 이동 수단을 넘어 빠르게 변화하는 시민의 삶에 발맞춰 도심 속 여가와 휴식 공간으로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

이승로 성북구청장은 “오랫동안 공실로 있던 지하철의 유휴공간을 생활체육시설로 전환해 접근성과 활동도를 높였다”며 “앞으로도 주민 수요를 반영해 다양한 생활체육 공간을 확충하는 방안을 계속 고민하겠다”고 밝혔다.