‘새로운 미래, 더 큰 부평’ 정책 공모…행정 투명성 높인다

인천 부평구가 정책 수립과 결정 과정에 구민 참여를 확대하고 다양한 의견 반영으로 행정의 투명성을 높인다. 구는 2026년도 ‘부평 미래발전 정책 제안 공모’를 2월 한 달간 실시한다고 1일 밝혔다.

이번 공모는 ‘새로운 미래, 더 큰 부평’을 부제로 내세운다. 구민과 지속적인 소통으로 도약하는 부평의 혁신을 이끌겠다는 의미를 담고 있다. 분야는 △구민 소통·협력 △경제 활성화 △문화도시발전 △안전한 부평 만들기 △누구나 행복한 부평을 위한 복지 △도시 환경 인프라 확충 △아동친화 도시 조성 등이다.

올해는 ‘부평의 미래발전을 위한 생활밀착형 정책’ 지정주제를 추가했다. 일상 속 불편 개선 및 생활을 더욱 편리하게 만들 수 있는 작은 아이디어도 함께 모집한다. 누구나 참여할 수 있으며 구청 누리집 내 ‘부평 정책제안 톡톡’을 통해 신청하면 된다. 이외 우편·전자우편·방문 제출도 가능하다.

우수 제안자에게는 최우수상 1건 150만원을 비롯해 우수상 50만원(2건), 장려상 30만원(2건), 노력상 10만원(6건) 상금이 수여된다. 참가자 중 추첨을 통해 모바일 쿠폰이 주어진다. 선정 결과는 부평비전2020위원회의 최종 심사를 거쳐 6월 누리집에서 발표할 예정이다.