트럼프 미국 대통령, 차기 연준 의장 후보자 30일 공식 발표… 케빈 워시 유력

케빈 워시 스탠퍼드대 후버 연구소 객원 연구원이자 경영대학원 강사가 2017년 5월 8일 미국 뉴욕에서 열린 손 투자 컨퍼런스에서 발언하고 있다. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 연방준비제도(Fed·연준) 차기 의장 후보자를 현지시간 30일 발표한다. 당초 인선 결과는 다음 주에 공개될 예정이었으나 트럼프 대통령이 케빈 워시 전 연준 이사와 면접을 진행한 직후 발표 시점을 하루 앞당겼다.

트럼프 대통령은 29일(현지시각) 워싱턴 DC에서 열린 행사에서 “내일 오전 연준 의장을 발표할 것”이라며 “금융계에서 모두가 아는 인물이자 매우 존경받는 인물”이라고 후보자를 소개했다. 현재 시장과 주요 외신은 케빈 워시 전 이사를 가장 유력한 후보로 보고 있다. 파이낸셜타임스(FT)와 블룸버그 통신은 관계자들을 인용해 트럼프 행정부가 워시 전 이사를 지명하기 위한 실무 준비에 착수했다고 전했다. 예측 베팅 플랫폼 폴리마켓에서도 그의 낙점 가능성은 93%까지 치솟았다.

워시 전 이사는 35세에 역대 최연소 연준 이사로 발탁됐던 인물로 모건스탠리 등 월가 현장을 거친 정책 전문가다. 그는 과거 연준의 운영 체계를 근본적으로 혁신해야 한다는 ‘레짐 체인지’를 주장해 왔다. 이는 단순히 의장 한 명을 바꾸는 수준을 넘어 연준의 통화정책 철학과 의사결정 방식 등 정책의 판 자체를 바꾸겠다는 의미다. 워시 전 이사가 유력하다는 소식이 전해지자 시장은 즉각 반응했다. 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 96.529까지 오르며 전날 종가를 상회했고 미 국채 금리 역시 상승세를 나타냈다.

트럼프 대통령과 워시 전 이사의 인연은 1기 행정부 시절로 거슬러 올라간다. 2017년 당시 트럼프 대통령은 워시 전 이사를 면접했으나 최종적으로는 제롬 파월 현 의장을 선택했다. 하지만 이후 트럼프 대통령은 파월 의장의 금리 정책에 강한 불만을 표시하며 ‘당시 워시를 택했다면 더 좋았을 것’이라는 의사를 주변에 피력해 온 것으로 알려졌다. 파월 의장의 임기는 오는 5월 만료를 앞두고 있다.

워시 전 이사는 국내 기업인 쿠팡의 사외이사로도 이름을 올리고 있다. 2019년부터 쿠팡 이사회 멤버로 활동해온 그의 이력은 국내 투자자들 사이에서도 화제가 되고 있다. 그동안 유력 후보로 거론됐던 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장은 현직 유임으로 가닥이 잡히면서 워시 전 이사의 지명 가능성은 더욱 짙어진 상황이다. 다만 백악관은 공식 발표 전까지 인선이 최종 확정된 것은 아니라며 신중한 태도를 유지하고 있다.